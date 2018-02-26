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Antalya'da FETÖ kurumları ile irtibatlı 39 kişiye gözaltı
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 39 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan ve örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 39 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler şüphelilerin tamamını yakaladı.
Şüphelilerin örgüte ait kapatılan kurumlarda görevli oldukları, çocuklarının örgütün okullarında eğitim aldığı, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları ve yayın organlarına abone oldukları öğrenildi.
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