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'Yardım eden'den ceza alan darbeci için savcıdan 'asıl fail' itirazı
Darbecilerin sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen dönemin 7. Kolordu Komutanı korgeneral Yılmaz'ın, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara savcı itirazda bulundu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada, darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen dönemin 7. Kolordu Komutanı korgeneral İbrahim Yılmaz'ın 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara savcı itirazda bulundu.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ocak'ta görülen karar duruşmasında mütalaasını sunan savcı, sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.
Mahkemenin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan Yılmaz'a verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirime giderek, 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırması ve tutukluluk halinin devamı yönündeki kararına savcı tarafından itirazda bulunuldu.
Savcının, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderdiği itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor:
"Yılmaz'ın, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminde müşterek fail olarak sorumlu olduğu kabulü görülürken TCK 309/1. maddesinde düzenlenen 'Anayasa'yı ihlal' suçundan asli ve müşterek fail olarak cezalandırılması yerine, TCK'nin 39/2-c maddesi delaletiyle 39. maddesine göre 'yardım eden' sıfatıyla cezalandırılması, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılmasını arz ederim."
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