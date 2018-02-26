|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri sorumlusu' tutuklandı
FETÖ'nün "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nda Marmara Bölgesi Ümit Yapılanma sorumlusu olduğu iddiasıyla yakalanan E.K. tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nda Marmara Bölgesi Ümit Yapılanma sorumlusu olduğu iddiasıyla yakalanan E.K. tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde FETÖ/PYD'nin mahrem yapılanmasının çökertilmesine yönelik soruşturma kapsamında, 2012 yılından 15 Temmuz darbe girişimi sürecine kadar FETÖ/PDY'nin "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nda Marmara Bölgesi Ümit Yapılanma sorumlusu olan şüpheli E.K'nın 14 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şüpheli E.K'nın 21 Şubat'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
Bu haber 1,540 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI