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Hakim savcı çalışma evleri operasyonunda 4 kişi serbest
Tokat'taki soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
- Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Van, Ankara ve İstanbul'da gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.
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