FETÖ'den yargılanan 7 sanığa ceza, 2 sanığa beraat

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla, aralarında örgüte ait şirket ortakları ve bu şirkete bağlı pansiyon yetkililerinin olduğu 9 sanığın yargılandığı davada, 7 sanık "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Taşdemir ve Osman Dolar, tutuksuz sanıklar Feridun B, Bilal Karataş, Kadir Dolar ve Metin Gökçe ile sanık avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mustafa Zengin Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden, tutuksuz sanık Necmi Duman ise Suluova Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, sanık Fatih K. ise duruşmada yer almadı.

Savcı mütalaasında tutuklu sanıklardan Osman Dolar'ın örgütün çözülmesine yönelik ayrıntılı ve etkin beyanları alınarak hükümle beraber tahliyesine, diğer tutuklu sanıklar Zengin ve Taşdemir'in de haklarındaki delil durumu ve alması muhtemel ceza miktarları göz önüne alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıklar Taşdemir ile Osman ve Kadir Dolar'ın avukatı Gündüz Güneş, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, müvekkili Taşdemir'in sadece geçimini sağlamak amacıyla söz konusu kurum ve yerlerde çalıştığını ve başka bir amacı olmadığını öne sürdü.

Müvekkili hakkında "ByLock" programının tespit edildiğini ancak herhangi içerik bulunmadığını ileri süren Güneş, "Osman ve Kadir samimiyetlerini gösterip, hiç kimsenin konuşmadığı dönemde beyanda bulunarak söz konusu örgütü, çalışma sistemini ve dahil olan kişileri açıkça ifade etmişlerdir. Bu manada devlete ciddi şekilde yardımları söz konusudur. Haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve Osman'ın tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanıklar Osman ve Kadir Dolar'ın avukatlarından Adem Kaya da her iki müvekkilinin süreç içerisinde samimi ve örgütün deşifre edilmesine yönelik beyanlarda bulunduklarını belirtti.

Savcılık ve kolluk makamlarının bu beyanları etkin bir şekilde kullandıklarını aktaran Kaya, "Kendileri söz konusu örgüt yapılanması içerisinde bulunan 76 kişinin konumları ve örgüt faaliyetleri hususunda açık anlatımlarda bulunmuş ve beyanlarının doğruluğu ortaya çıkmıştır. Her ikisinde de ByLock söz konusu değildir. Öncelikle haklarında beraat kararı verilmesini, mahkemeniz aksi kanaatte ise etkin pişmanlık indirimi yapılmasını ve Osman'ın tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Gökçe ise savunmasında kurumlarda sadece maaşlı çalıştığını, özel veya farklı bir amacı olmadığını öne sürdü.

Sanık Zengin, "Öncelikle Irmak Pansiyonu'na ilişkin tüm çalışma süremi ve suçlamaların bu süreden farklı bir zamana isabet etmesi ile ilgili beyanlarımı tekrar ederim. ByLock programını kullanmadım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Osman Dolar da "Söz konusu örgütün mevcut durumunu ve amacını sonradan fark ettiğim için pişmanım. Bununla beraber vermiş olduğum bilgilerle hem bu pişmanlığımı gösterdim hem de elimden geldiğince devletime yardımcı olmaya çalıştım. Bu durumun dikkate alınmasını ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanıklardan Bilal Karataş ve Metin Gökçe'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, İbrahim Taşdemir ve Mustafa Zengin'e aynı suçtan 7 yıl 6 ay, Necmi Duman'a ise "örgüte yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, haklarında etkin pişmanlık hükümlerini uyguladığı sanıklardan Kadir Dolar'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis, Osman Dolar'ı ise aynı suçtan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Osman Dolar'ın hükümle beraber tahliyesine, Taşdemir ve Zengin'in tutukluluk halinin devamına ve Kadir Dolar'ın cezasının ertelenmesine karar veren heyet, Gökçe, Duman, Karataş ve Osman Dolar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih K. ve Feridun B'nin de beraatine karar verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Fatih K, Feridun B, Osman Dolar ve Mustafa Zengin'in örgütle bağlantılı Akif Eğitim Yayın Şirketi'nin ortakları ile Bilal Karataş, Necmi Duman, Metin Gökçe ve İbrahim Taşdemir'in şirkete bağlı pansiyon yetkilileri oldukları kaydediliyordu.

İddianamede, sanıkların terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in en çok önemsediği alan olan ve örgüte adam kazandırmada kullanılan okul ve yurt yapılanması içinde yer aldıkları ve bu yurt ve okullarda sohbetler yapıldığı, bağış kutusu adı altında kumbaralar olduğu, yardım toplandığı, öğrencilerin Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesine abone yapılmaya çalışıldığı, yurtta kalan öğrencilere vaatlerde bulundukları yer alıyordu.

Sanıklardan Karataş'ın yurt müdürü olduğu ve geçmişte örgüte ait dershanede öğretmenlik yaptığı, Osman Dolar, Gökçe ve Zengin'in sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşımlarının bulunduğunun aktarıldığı iddianamede, Osman Dolar'ın örgütün neredeyse her alanında faaliyet gösterdiği, örgüte ait bir çok derneğe üyeliği ve başkanlık görevi olduğuna işaret ediliyordu.

Sanıkların Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu vurgulanan iddianamede Zengin ve Taşdemir'in örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcıları olduklarının tespit edildiği belirtiliyordu.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.