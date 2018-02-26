İki eski emniyet müdürü hakim karşısına çıktı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açılan eski emniyet personeli Haluk Pamukçu ve Nezir Özcan'ın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Pamukçu hazır bulundu. Özcan ise tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanık Pamukçu'nun Seyhan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını, senelik izinde olmasına rağmen, olay gecesinden önce odasını temizlettiğini, odaya koltuk tahsisi yaptırdığını, olay gecesi de yine izinde olmasına rağmen darbecilerle birlikte hareket etmek üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına geldiğini belirtti.

Sanık Pamukçu'nun Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki görevlendirme sırasında, saat 23.00 dolaylarında, "Gelen Türk askeri, onlara mı sıkacaksınız, onlara direnmeyin. Silahınızı, telsizinizi teslim edin.." dediğini belirten savcı, sanığın darbe gecesi ve akabinde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu anlaşılan darbeci tuğgeneral Fatih Partigöç ile cep telefonuyla görüştüğünü, örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandıkları Bylock programının telefonunda yüklü olduğunun da tespit edildiğini söyledi.

Savcı, mütalasında Pamukçu'nun eylemlerini bir bütün halinde değerlendirerek daha önce istenilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası yerine, bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaasında sanık Nezir Özcan'ın da telefonunda Bylock programının yüklü olduğunun tespit edildiğini dile getiren savcı, sanığın ayrıca örgütün organik ve hiyerarşik yapısı içinde hareket ettiğine dair birden çok beyanın mevcut olduğunu belirttti ve sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için delil yetersizliğinden sanığın beraatine karar verilmesini istedi.

Savcı, her iki sanığın hükümle birlikte tutukluluklarının devamını da talep etti.

- Savunmalar

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen Pamukçu, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

13 Temmuz'da izne ayrıldığını ifade eden Pamukçu, şunları söyledi:

"Bunu 1 ay öncesinden kararlaştırarak izne ayrılmıştım. 15 Temmuz akşamı evimde bulunduğum esnada whatsapp grubumuzda bütün izinlerin kaldırıldığı ve herkesin görev yerine dönmesi şeklindeki notu görünce odama geçtim, tedbirlerimizi aldık ve beklemeye başladık. Otururken, 'Binalara saldırı olabileceği' şeklinde talimatlar geliyordu. Gelirler mi, gelmezler mi, gelirlerse ne olur şeklinde konuşmalarımız oluyordu. Sabah saat 06.00 sıralarında ilçe emniyet müdürünün talimatı gereğince AK Parti İl Başkanlığı önünde görev yaptım. Bu süreç içinde kimseye cebir, şiddet, tehdit uygulamadım. Odama koltuk getirilmesi, bir gün önce gelinip temizlenmesi için talimat vermiş olmam söz konusu değildir. Eğer böyle bir şey tespit edilirse her türlü cezaya razıyım."

Sanık Özcan da Bylock kullanmadığını belirtip bir yanlışlık olduğunu söyledi. Özcan, "21 aydır tutukluyum, son savunmamı huzurunuzda yapmak istiyorum." diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı karar için 21 Mart'a erteledi.