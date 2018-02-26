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Denizli'de yargılanan 5 eski polis tahliye edildi
Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 28'i tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Duruşmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmaları ve mahkemeye sunulan dijital materyal okundu.
Tutuklu sanık eski emniyet şube müdürü Murat Onaylı, darbe girişimi sırasında Ankara'ya gitmek için Çardak Havalimanı'na gelen askerlerin girişine engel olduğunu ileri sürerek, "Örgüt üyesi olsam askerlere engel olmamam gerekirdi. Halbuki uçakla Ankara'ya gitmek için havalimanına gelen askerlere engel olup üzerime düşeni yaptım." dedi.
Diğer sanık ve avukatları suçlamaları kabul etmeyerek tahliye taleplerini dile getirdi.
Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra ara kararını açıkladı.
Heyet, tutuklu sanıklardan Bahri Söylemez, Sami Alpartin, Mesut Kazanpınar, Sadık Çelik ve Murat Onaylı'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında meslekten ihraç edilen 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.
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