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534 eski askerin yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 534 kişi hakkında açılan davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi
26 Şubat 2018 20:00
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534 eski askerin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da bulunduğu 534 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Savunma yapan tutuklu sanık Salih Akarca, darbe girişiminden önce uzman çavuş olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görev yaptığını söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları reddettiğini belirten Akarca, 13 Temmuz'da bölük komutanı Burak Ercan'ın tatbikat olacağını, herkesin silahının yanında olması gerektiğini ve tatbikatın "Pars" kodu ile başlayacağını söylediğini ifade etti.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam sözde tatbikatın başladığının söylenmesi üzerine birliğine katıldığını anlatan Akarca, silah ve mühimmat alıp içtimaya çıktıklarını, burada eski yarbay Ekrem Işık'ın emriyle telefonların toplandığını, daha sonra da TRT yerleşkesine gittiklerini belirtti.

Burada, DEAŞ saldırısı olabileceğinin konuşulduğunu ileri süren sanık Akarca, darbe girişiminden habersiz olduğunu savundu.

Akarca, TRT nizamiyesi önünde vatandaşların toplanmaya başlamasından sonra eski kurmay albay Tanju Poshor'a durumu sorduğunda içeriye sivillerin alınmaması emrini verdiğini, bir süre sonra gelen helikopterlerin bölgeye atış yaptığını söyledi.

Burada bulunanlardan birinin yaralanmasından sonra sanık Poshor'un askerlere "ateş edin" emrini verdiğini beyan eden Akarca, darbe girişimi olduğunu bundan sonra vatandaşlardan öğrendiğini savundu.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden sanık Akarca, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Eski komutanlarından şikayetçi oldu

Tutuklu sanık Emre Bitirir de darbe girişiminden önce uzman çavuş olarak görev yaptığını, 15 Temmuz haftasında da alayda tatbikat yapılabileceğinin konuşulduğunu anlattı.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz akşamı tatbikatın başladığının söylenmesi üzerine içtimanın ardından TRT'ye götürüldüklerini belirten Bitirir, burada emniyet alacaklarının söylendiğini öne sürdü.

Bitirir, gecenin ilerleyen saatlerinde darbe girişiminden haberdar olduğunu, darbeye yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını savunarak, "Vatana ihanet etmem mümkün değildir. Bizi ateşin içine atan Muhsin Kutsi Barış, Ekrem Işık, Anıl Aktaş, Ümit Gençer, Tanju Poshor ve tüm vatan hainlerinden şikayetçiyim." dedi.

- "Polisle konuşunca kandırıldığımı anladım"

Tutuklu sanık Serkan Yaman da tatbikat yapılacağı söylenerek 15 Temmuz akşamı TRT'ye götürülüklerini, burada sanıklardan eski kurmay albay Poshor'un da bulunduğunu ifade etti.

Tatbikat diyerek kışla dışına çıkmalarına rağmen TRT bölgesinde terör saldırısı olabileceğinin söylendiğini anlatan Yaman, bir süre sonra gelen helikopterlerden bölgeye ateş edildiğini belirtti.

Nizamiye bölgesinden de ateş edildiğini ileri süren sanık Yaman, askerlerin havaya ateş ederek geri çekildikleri esnada sanıklardan Poshor'un yanına gelerek kendisine, "Neden ateş etmiyorsun?" diye sorduğunu, kendisinin de silahının tutukluluk yaptığını söylediğini dile getirdi.

Yaman, bunun üzerine arabaya giderek telefonunu aldığını ve darbe girişimini öğrendiğini, polislerden yardım istediğini söyledi. Yaman, "Polisle konuşunca kandırıldığımı daha net anladım." dedi.

İlerleyen zamanda da polislere sığındığını, darbe girişimde bulunmadığını belirten Yaman, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar Aytekin Kahriman, Engin Yalçınkaya, Ruhi Göktaş ve Ebubekir Şahin de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istediler.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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