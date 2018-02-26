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Aydın'da yargılanan 7 sanığa hapis cezası

Yargılanan 11 sanıktan 7'si 6 yıl 10 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı
26 Şubat 2018 20:20
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Aydın'da yargılanan 7 sanığa hapis cezası

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 7 sanığa hapis cezası verildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Baykan Değirmen, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Vatanına ve milletine ihanet etmediğini savunan Değirmen, "Devletin toplu iğnesine dahi tenezzül etmedim. Bu duruma düştüğüm için çok pişmanım." dedi.

Hakkındaki suçlamaları, tanık ve gizli tanık ifadelerini reddeden tutuklu sanık Yunus Cengiz ise beraatını ve tahliyesini istedi.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Baykan Değirmen ve Yunus Dereli'ye 9'ar yıl, Hayrettin Demir, Muhammet Aydın, Hasan Altın, Yunus Cengiz'e ise 7'şer yıl 15 gün hapis cezası verdi.

Değirmen ve Dereli'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken hüküm verilen 4 sanık ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tutuksuz sanık Mustafa Polat ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer tutuksuz 4 sanığın dosyası ise haklarındaki bir başka soruşturma dosyasıyla birleştirildi.

Aydın Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede 11 sanık hakkında "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Anadolu Ajansı
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