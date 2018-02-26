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FETÖ sanığı eski emniyet şube müdürüne hapis

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevliyken ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski şube müdürü Tahir Kocadiz'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
26 Şubat 2018 20:49
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FETÖ sanığı eski emniyet şube müdürüne hapis

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Tahir Kocadiz, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Kocadiz ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Kocadiz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısınca mahkemeye sunulan mütalaada, sanık Kocadiz'in, Bitlis Emniyet Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yaparken 17 Temmuz 2016 yılında Emniyet Genel Müdürlüğünün kararıyla açığa alındığı anımsatıldı.

Sanığın, FETÖ'nün özel iletişim ve haberleşme yöntemi olarak geliştirdiği kripto sistemiyle internet bağlantısı üzerinden iletişim sağlayan ByLock'u kullandığı belirtilen mütalaada, şunlar kaydedildi:

"Sanığın ByLock'u kullandığı, 10 Ocak 2017 tarihli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen raporla tespit edildiği, ByLock programı incelendiğinde, bu uygulamanın 'abi' olarak tabir edilen ve örgüt içinde bir üst konumdaki kişi tarafından bluetooth ya da mail yoluyla gönderilen link üzerinden kurulduğu, grup yöneticisi tarafından atılan mesajların gruptaki her bir şahsın bireysel olarak görebildiği, gruptaki şahısların birbirlerini göremedikleri, sistemde her kullanıcının kendisine ait tanımlı ve birbirinden farklı ID numarası olduğu görüldüğünden, sisteme girişte uygulamanın kullanıcıya özgü kimliği niteliğini taşıyan bir numara verildiği anlaşılmıştır."

Mütalaada, ByLock uygulamasının neredeyse tamamının FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma devam eden şahıslar ile örgütün bilinen üst düzey yöneticileri ve örgüt adına hareket eden diğer şahıslar tarafından maddi bir kazanç gütmeden gizliliğe en üst düzeyde bir tedbir olarak kullanıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Bu kapsamda ByLock uygulamasının örgütün haberleşme ağının kesin delili niteliğinde olduğunun anlaşıldığı kaydedilen mütalaada, "Sanık Tahir Kocadiz'in FETÖ/PDY örgüt üyelerince kullanıldığı tespit edilen ByLock programı kullandığı anlaşılmıştır. Tüm delil ve belgelerden sanık Kocadiz'in FETÖ yapılanması ve hiyerarşisi içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır. Kocadiz'in, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması kamu adına talep ve mütalaa olunur." denildi.

Mahkeme heyeti, sanık Kocadiz'i, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
Anadolu Ajansı
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