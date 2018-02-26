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224 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı
26 Şubat 2018 20:59
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224 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tanıklar dinlendi.

Tanık Ahmet Sertaç Eroğlu, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görevli olduğunu, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da harekat merkezinde nöbet tuttuğunu söyledi.

Mesai bitimine kadar rutin faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Eroğlu, akşam saatlerinde tanımadığı bir yarbayın nöbet yerine gelerek nöbetçi heyetlerin, Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezinde (SKKHM) toplandığını söylediğini aktardı.

Söz konusu yarbayın kendilerinin de buraya gelmelerini istediğini söyleyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Biz de söylenileni yaptık ve harekat merkezine indik. Burada gelişmeler hakkında bilgi edinmek için televizyon izlemek istedik ancak izin verilmedi. Daha sonra albay Osman Kardal, harekat merkezindekilere emir komutanın kendisinde olduğunu, talimatı dışında hareket edenler hakkında yasal işlem yapacağını söyledi."

- "Darbeciler tarafından alıkonulduk"

Tanık Serdar Analı da Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Dairesinde görev yaptığını, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yazılı ve görsel medyada yayınlanan haberleri takip ettiğini belirtti.

Olay gecesi takip merkezinde nöbetçi olduğunu anlatan Analı, saat 21.00 sıralarında koridorlardan gelen gürültü üzerine odadan çıktığını ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın korumalarını gördüğünü aktardı.

Analı, teçhizatlı askerlerin komuta katından bulundukları yere silah doğrultarak geldiklerini ifade ederek, "Neler olduğunu sorduğumda karargaha yabancıların girdiğini söylediler. Bu görüşmemizin akabinde çatışma sesleri gelmeye başladı." dedi.

Daha önce görmediği bir sivil ile iki silahlı askerin kendilerini derdest edip dönemin Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü'nün odasına götürdüklerini dile getiren Analı, odada yaklaşık 10 kişinin elleri kelepçeli şekilde alıkonulduğunu gördüğünü dile getirdi.

Sabah saatlerine kadar darbeciler tarafından özgürlüğünden edildiğini dile getiren Analı, darbenin püskürtülmesinin ardından serbest kaldığını sözlerine ekledi.

Tanıklar Ali Çiçek, Haşim Almadı, Eser Bayram, Serkan Akgül, Sadık Mansur ve Hüseyin Er de olay tarihinde yaşadıklarını anlattı.

Duruşmaya, yarın tanık beyanlarıyla devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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