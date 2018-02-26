1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi
26 Şubat 2018 23:44
Yazdır
Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Yusuf Memiş savunma yaptı.

Duruşmaya sanık Memiş, yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık hakkındaki iddianamede, sanığın örgütün içinde yer aldığı, toplantılarına katıldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, ByLock kullandığı belirtildi.

Savunma için söz verilen sanık Memiş, 15 Temmuz darbe girişimini yapan ve yaptıranları kınadı.

Gözaltına 17 Temmuz 2016'da alındığını, haksız ve hukuk dışı bazı muamelelere maruz kaldığını ileri süren Memiş, "18 aydır tek başıma hücredeyim. Vatan hainliği, vatana ihanet, terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyorum. Bu ithamları asla kabul etmiyorum. FETÖ'yü de FETÖ'cüleri de darbecileri de Allah yerin dibine batırsın, Allah belasını versin." ifadesini kullandı.

"Hayatımın hiçbir döneminde yolum FETÖ'cülerle hiç kesişmedi." diyen Memiş, örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği iddiasını kabul etmedi. Sanık Memiş, mesleki bilgi ve birikimi nedeniyle üye seçildiğini düşündüğünü, 10 yıllık müfettişlik görevinin ardından Yargıtay üyesi olduğunu savundu.

Memiş, bilimsel makaleler yazdığını, 3. Hukuk Dairesinde yaptığı 3 yıllık görevi süresince iki bin dosyayı bizzat okuyarak heyete sunduğunu, Hacettepe, Bahçeşehir, Kadir Has üniversitelerinde tüketici hukuku alanında sunumlar yaptığını, Türkiye Barolar Birliğinde iki yıl ders verdiğini anlattı.

Hakimliği döneminde veya teftişte görevliyken FETÖ'nün hiçbir faaliyetine katılmadığını iddia eden Memiş, şu savunmayı yaptı:

"Teftişte onlar yurt dışına giderken, Londra'da gezerken ben Cizre'de, Şırnak'ta denetim yapıyordum. Teftiş görevim sırasında kimsenin lehine veya aleyhinde karar vermedim. Örgütün önem verdiği soruşturmaların hiçbirinde görev almadım. Onların talimatıyla kimseye hakkı olmayan notu vermedim. Okul yıllarımda veya meslek hayatımda bu adamlara bulaşmadım, eşimi, çocuklarımı da bulaştırmadım. Akademide, Bakanlıkta görev almadım, yurt dışına gönderilmedim. 2014 HSYK seçiminde görev almadım. Aleyhimdeki ifadeler soyut beyanlara dayanmaktadır. Benim bunların içinde yer aldığıma dair tek bir somut delil yoktur."

Aleyhinde ifade veren tanıkların beyanlarının genellikle "Cemaatçi olduğunu düşünüyorum, zannediyorum, duydum." şeklindeki soyut ve duyumlara dayalı olduğunu ileri süren Memiş, bu kişilerin de ayrı soruşturmada yargılandıklarını, tutukluluktan kurtulmak için bu yönde ifade verdiklerini, bu nedenle ifadelerin hukuki delil sayılamayacağını iddia etti.

Sanık Yusuf Memiş, telefonunda "ByLock kullandığı" değil, "ByLock tespit edildiği" şeklinde raporun dosyaya girdiğini belirterek, yazışma içeriklerine rastlanmadığını ifade etti. Memiş, "İki yıldır yazışmalar yok. Bu programdan yazdığım bir harf tespit edilsin idam almaya razıyım." dedi.

Kullandığı cep telefonunu yurt dışından getirttiğini, 29 Ağustos 2014'te telefonunun pasaporta işlenerek aynı tarihte Bilgi Teknolojileri Kurumuna iletildiğini ve açıldığını savunan Memiş, tespit raporunda ise telefon kullanıma açılmadan 9 gün önce, 20 Ağustos 2014'te ByLock tespiti yapıldığının belirtildiğini öne sürdü.

FETÖ'nün sivil imamlarından Hasan kod adlı Hüseyin Özdemir ile telefon görüşmesinin iddianameye "örgütün sivil kanadı ile irtibatlı" şeklinde yazıldığını söyleyen Memiş, bu kişinin kendisini 2011'de bir kez aradığını kaydetti. Memiş, "Allah'ın belası bu FETÖ imamı beni herhalde yanlış aradı. Bu lanet adamla başka aramam, konuşmam yoktur. Adamı tanımam, ilgim, alakam yok." diye konuştu.

Yusuf Memiş, Bank Asya'da hesabı bulunmakla da suçlandığını belirterek, 2007'de bazı meslektaşlarıyla girecekleri bir kooperatif için Bank Asya'dan kredi çektiğini, bunu 2010'da kapattığını, bir daha da hesabı bulunmadığını savundu. Memiş, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik ve eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal'ın tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 5 Haziran'a bırakılması kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,921 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu
27 Şubat 2018 14:49		 Kocaeli'de 2 eski öğretmene FETÖ'den hapis
27 Şubat 2018 14:39
FETÖ sanığı 6 eski öğretmene hapis
27 Şubat 2018 14:30		 ByLock'u evin ihtiyaçları için kullanmışlar!
27 Şubat 2018 14:26
Adil Öksüz'ün baldızı ve kayınpederi 3. kez hakim karşısına çıktı
27 Şubat 2018 14:22		 Bank Asya yöneticilerine ilk FETÖ davası
27 Şubat 2018 14:13
Kayseri'de PKK propagandası yapan 5 sanığa hapis
27 Şubat 2018 14:07		 Konya'da 8 FETÖ şüphelisine gözaltı
27 Şubat 2018 14:05
Adana'da 34 eski polisin yargılanmasına devam edildi
27 Şubat 2018 14:02		 ByLock'tan 'himmet' toplayan eski hakime hapis
27 Şubat 2018 13:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
re5pective07 1
çizgi film izleyen yetişkin 1
Müşteri hizmetleri yetkilisi 2
2.lig kırmızı grup 1
hastane 2
Moderatörler ile oynanan oyunlar 3
intihar 1
dr.gandalf 1
limonlu su içen ablalar 1
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam