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FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı

MİT mensupları ile bir TIR sürücüsünü yasadışı dinlediği ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra ev hapsi verilerek tahliye olan eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk kayıplara karıştı. İstihbarat birimleri, Karabörk'ün yasadışı yollarla ABD'ye kaçtığı bilgisine ulaştı
27 Şubat 2018 06:50
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FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı

UZUN yıllar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde çalışan ve uzmanlık alanı 'dini örgütler' olan Mehmet Karabörk, Ergenekon ve Danıştay baskını soruşturmalarında etkin rol aldı. Ergenekon davasının hem tanığı hem sanığı hem de gizli tanığı olan Osman Yıldırım'ın Sincan F Tipi Cezaevi'nde ifadesini alan 3 isimden biri de Mehmet Karabörk'tü. Diğer 2 isim ise yurtdışına kaçan savcı Zekeriya Öz ve darbe soruşturması kapsamında tutuklanan savcı Mehmet Ali Pekgüzel'di. Osman Yıldırım, cezaevinde verdiği ifadeyle Danıştay baskının Ergenekon davasına bağlanmasına neden olmuştu.

EMEKLİ ALBAYA 'İFTİRA' TEKLİFİ

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: Ergenekon operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan emekli Albay Hasan Atilla Uğur'u sorgulayanlardan biri yine Mehmet Karabörk'tü. Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, cezaevinde bulunduğu sırada 26 Şubat 2009 tarihinde savcı Zekeriya Öz ve polis şefi Mehmet Karabörk'ün kendisini sorguladıkları sırada söylediklerini TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na yazdığı bir mektupla açıkladı. Uğur mektubunda, Mehmet Karabörk ve Zekeriya Öz'ün kendisinden, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve emekli Orgeneral Şener Eruygur hakkında suçlayıcı ifade istediğini yazdı.

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Hürriyet
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