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ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda, sınav evrakının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ödenen sınav ücreti artırıldı
27 Şubat 2018 10:29
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ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı

- ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda, sınav evrakının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ödenen sınav ücretleri artırıldı. Buna göre, 850 göstergeden ödenen sınav ücreti bin 200 göstergeden ödenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ÖSYM sınavlarında kent içi sınav evrakının naklinde görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sınav görevi ücretleri iyileştirildi.

Sınav evraklarının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline 850 göstergeden ödenen sınav ücreti bin 200 göstergeye çıkartıldı.

Bu kapsamda, daha önce net 77 lira olarak ödenen ücretler 109 liraya yükseldi.
Anadolu Ajansı
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