|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda, sınav evrakının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ödenen sınav ücreti artırıldı
- ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda, sınav evrakının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ödenen sınav ücretleri artırıldı. Buna göre, 850 göstergeden ödenen sınav ücreti bin 200 göstergeden ödenecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ÖSYM sınavlarında kent içi sınav evrakının naklinde görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sınav görevi ücretleri iyileştirildi.
Sınav evraklarının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline 850 göstergeden ödenen sınav ücreti bin 200 göstergeye çıkartıldı.
Bu kapsamda, daha önce net 77 lira olarak ödenen ücretler 109 liraya yükseldi.
Bu haber 34,918 defa okundu. 38 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI