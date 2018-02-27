İzmir'de Fatih Koleji ve İzmir Üniversitesi sahibi dahil 2 kişi tutuklandı

- İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında usulsüz kiralanan Polis Bakım ve Yardım Sandığına (POLSAN) ait tesisi kullanarak KHK ile kapatılan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezinin (İZDİM) faaliyetlerine sponsor oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında KHK ile kapatılan Fatih Koleji ile İzmir Üniversitesinin sahibi İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktan serbest bırakıldı. Doğanata ve bir zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 zanlı da adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında usulsüz kiralandığı tespit edilen POLSAN'a ait tesisi kullanan ve örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan İZDİM'in faaliyetlerine finans sağlayan 7 kişi hakında yakalama kararı verilmişti. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 20 Şubat'ta düzenledikleri operasyonda aralarında KHK ile kapatılan Fatih Koleji ile İzmir Üniversitesinin sahibi İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Firari iki kişinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan zanlıların sembolik bir ücretle örgüte kiralanan ve İZDİM'e kullandırılan tesislere yurt içi ve yurt dışından gelen kişilerin gezi ile konaklama masraflarını karşıladıkları iddia edilirken, İZDİM aracılığıyla örgütün yurt dışında irtibat kurduğu üniversite görevlisi, iş adamı ve bürokratları İzmir'e getirerek "Hoşgörü ve Diyalog" adı altında toplantı, sempozyum gibi faaliyetlerin finansmanını sağladığı belirlenmişti.