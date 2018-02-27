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Askeri mahrem soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı
Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 16 ilde gözaltına alınan 14 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa, Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Manisa ve Ağrı illerinde haklarında gözaltı kararı verilen bir üsteğmen, ikisi görevinden ihraç edilen 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere 20 şüpheliden gözaltına alınan 14'ünün jandarma ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.
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