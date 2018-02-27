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Adana'da eski hakime FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis
Adana'da hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan tutuklu eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
- Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan tutuklu eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Faruk Zeybek ve avukatları katıldı.
Mahkemede son sözleri sorulan sanık Zeybek, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamı yönünde mütalaasını verdi.
Mahkeme heyeti de sanık Zeybek'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.
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