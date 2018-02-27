Adana'da 34 eski polisin yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 18'i tutuklu 34 eski polisin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen H.Y, tutuklu sanık Ahmet Acarlar ile aynı grupta yer aldıklarını, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den gelen talimatları "grup abisinin" kendilerine ilettiğini söyledi.

Bu talimatların genelde gizliliğe ilişkin olduğunu belirten H.Y, "Sohbet toplantılarını grup abisi yapardı. Toplantılarda Gülen'in kasetleri seyredilir, kitapları okunurdu. Sohbet toplantılarında yardım toplanırdı. Cep telefonlarının sohbet ortamına sokulmaması yönünde talimat geldiğini hatırlıyorum. 2010 yılında yapıdan koptum. Çünkü beni tedirgin eden ve katılmadığım yönleri vardı." diye konuştu.

Bazı sanıklar da savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.