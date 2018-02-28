Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları

Diyanet İşleri Başkanlığının alacağı 9 bin 500 kişilik sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin-Kayyım alımlarının sözlü sınavlarında torpil yapıldığı iddia ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, personel alırken önce yeterlik sınavı yapmakta daha sonra Diyanet personeli olarak görev yapmaya yeterli olduğuna karar verilen personel, KPSS paunıyla tercih ve puan üstünlüğüne göre atanmaktaydı.

Ancak bu sistem Mehmet Görmez döneminde değiştirildi. Yeterlik sırasındaki mülakat sınavı kaldırıldı ve bu sınav, personel alım sürecinin içine kondu. Tıklayınız.

Görünürde büyük bir değişiklik yok gibi görünmemektedir. Oysaki çok büyük bir sistem değişmesi olmuştur. Daha önce, bir sertifika gibi uygulanan yeterlik mülakat sınavları, işe girmeyi belirlemediği için, sınavı yapanlar daha hakkaniyetli davranmaktaydı. Ama sözlü sınav bir yeterlik sınavı olmaktan çıkarılıp personel alım sürecinin içine konunca ve bu sınav sonuçlarına göre atama yapılınca, sınavı yapan tüm Diyanet personeli günaha bulaştırıldı.

Aşağıda bu sözlü sınavlarına giren bir Diyanet personelinin serzenişi bulunmaktadır.

Önemli olan bu serzenişin doğru olup olmaması değildir. Önemli olan bu adayın haksızlığa uğradığını düşünmesi ve kurulmuş olan personel alım sürecinin de bu haksız algıya yol açmasdır. Bu nedenle yeni Diyanet İşleri Başkanının, ivedi olarak sözlü sınavları KPSS ile personel alım sürecinin dışına çıkarması ve 2009 yılındaki yeterlik sınavına dönmesi gerekmektedir.

İşte geçtiğimiz hafta yapılan sözlü sınavlara giren bir adayın serzenişi:

Merhaba,

Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B sözleşmeli personel alımı sınavı Trabzon mülakatlarında normal olmayan durumlar olduğu kanaatindeyim.

Şöyle ki Diyanetin her sene Kuran Kursu Öğreticiliği için yaptığı mülakatlarda 90 üzeri alan adaylar bu sınavda 80 dahi alamamıştır.Bu adaylar arasında hafızlık bölge birincisi de vardır. Kardeşim de bu adaylardan birisidir. Kardeşim, 4 yıl Arapça öğrenimi, 2 yıl hafızlık öğrenimi görmüş ve 3 yıldan beri de fahri hocalık yapmaktadır.Bilgi ve yetenek bakımından Kuran Kursu Öğreticiliği pozisyonun üzerinde olan ve mülakattaki tüm soruları eksiksiz cevaplayan bu aday 79 puan alırken 1 soruyu hiç bilemediğini ve başka soruda da takıldığını söyleyen aday 99 puan almıştır üstelik Arapça bilgisi de olmadığı halde. Yine başka bir adayın da Arapça bilgisi ve Kuran Kursu hocalığı tecrübesi olmadığı halde mülakattan geçtiği bilinmektedir. Bu adayların bir başka ortak noktası da Trabzon nüfusuna kayıtlı olmalarıdır.

Ayrıca mülakatı geçen adayların bilinen kısmının büyük çoğunluğu da Trabzon kütüğüne kayıtlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumda mikro milliyetçiliğin değil hakkaniyetin konuşulması gerekirdi. Bu yüzden sınav üzerindeki gölgeleri yok etmek ve şaibe söylemlerini ortadan kaldırmak için Diyanet İşleri Başkanlığının Trabzon mülakatlarında başarılı olanların nüfusa kayıtlı olduğu il bilgisi istatistiklerini paylaşması gerekmektedir. Konu ile ilgili BİMER üzerinden bilgi talebinde bulunduk.Ayrıca Trabzon mülakatlarına giren onlarca kişi sınav itiraz dilekçesini Diyanet İşleri Başkanlığına gönderdi. Bu konunun Memurlar.net platformunda da başlık olarak gündeme getirilmesini talep ediyorum. En azından Trabzon mülakatları için itiraz dilekçelerinin gönderildiğini dile getirirseniz haklarını yenen ama ne yapacağını bilmeyen adaylar da haklarını aramaları için yol göstermiş olursunuz.Konu ile alakalı atacağınız bir adım, hakkımızı aramamız büyük önem arz etmektedir.

İyi çalışmalar dilerim.