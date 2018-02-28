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Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları
Diyanet İşleri Başkanlığının alacağı 9 bin 500 kişilik sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin-Kayyım alımlarının sözlü sınavlarında torpil yapıldığı iddia ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığının alacağı 9 bin 500 kişilik sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin-Kayyım alımlarının sözlü sınavlarında torpil yapıldığı iddia ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, personel alırken önce yeterlik sınavı yapmakta daha sonra Diyanet personeli olarak görev yapmaya yeterli olduğuna karar verilen personel, KPSS paunıyla tercih ve puan üstünlüğüne göre atanmaktaydı.
Ancak bu sistem Mehmet Görmez döneminde değiştirildi. Yeterlik sırasındaki mülakat sınavı kaldırıldı ve bu sınav, personel alım sürecinin içine kondu. Tıklayınız.
Görünürde büyük bir değişiklik yok gibi görünmemektedir. Oysaki çok büyük bir sistem değişmesi olmuştur. Daha önce, bir sertifika gibi uygulanan yeterlik mülakat sınavları, işe girmeyi belirlemediği için, sınavı yapanlar daha hakkaniyetli davranmaktaydı. Ama sözlü sınav bir yeterlik sınavı olmaktan çıkarılıp personel alım sürecinin içine konunca ve bu sınav sonuçlarına göre atama yapılınca, sınavı yapan tüm Diyanet personeli günaha bulaştırıldı.
Aşağıda bu sözlü sınavlarına giren bir Diyanet personelinin serzenişi bulunmaktadır.
Önemli olan bu serzenişin doğru olup olmaması değildir. Önemli olan bu adayın haksızlığa uğradığını düşünmesi ve kurulmuş olan personel alım sürecinin de bu haksız algıya yol açmasdır. Bu nedenle yeni Diyanet İşleri Başkanının, ivedi olarak sözlü sınavları KPSS ile personel alım sürecinin dışına çıkarması ve 2009 yılındaki yeterlik sınavına dönmesi gerekmektedir.
İşte geçtiğimiz hafta yapılan sözlü sınavlara giren bir adayın serzenişi:
Merhaba,
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