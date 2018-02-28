1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları

Diyanet İşleri Başkanlığının alacağı 9 bin 500 kişilik sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin-Kayyım alımlarının sözlü sınavlarında torpil yapıldığı iddia ediliyor.
28 Şubat 2018 00:05
Yazdır
Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları

Diyanet İşleri Başkanlığının alacağı 9 bin 500 kişilik sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin-Kayyım alımlarının sözlü sınavlarında torpil yapıldığı iddia ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, personel alırken önce yeterlik sınavı yapmakta daha sonra Diyanet personeli olarak görev yapmaya yeterli olduğuna karar verilen personel, KPSS paunıyla tercih ve puan üstünlüğüne göre atanmaktaydı.

Ancak bu sistem Mehmet Görmez döneminde değiştirildi. Yeterlik sırasındaki mülakat sınavı kaldırıldı ve bu sınav, personel alım sürecinin içine kondu. Tıklayınız.

Görünürde büyük bir değişiklik yok gibi görünmemektedir. Oysaki çok büyük bir sistem değişmesi olmuştur. Daha önce, bir sertifika gibi uygulanan yeterlik mülakat sınavları, işe girmeyi belirlemediği için, sınavı yapanlar daha hakkaniyetli davranmaktaydı. Ama sözlü sınav bir yeterlik sınavı olmaktan çıkarılıp personel alım sürecinin içine konunca ve bu sınav sonuçlarına göre atama yapılınca, sınavı yapan tüm Diyanet personeli günaha bulaştırıldı.

Aşağıda bu sözlü sınavlarına giren bir Diyanet personelinin serzenişi bulunmaktadır.

Önemli olan bu serzenişin doğru olup olmaması değildir. Önemli olan bu adayın haksızlığa uğradığını düşünmesi ve kurulmuş olan personel alım sürecinin de bu haksız algıya yol açmasdır. Bu nedenle yeni Diyanet İşleri Başkanının, ivedi olarak sözlü sınavları KPSS ile personel alım sürecinin dışına çıkarması ve 2009 yılındaki yeterlik sınavına dönmesi gerekmektedir.

İşte geçtiğimiz hafta yapılan sözlü sınavlara giren bir adayın serzenişi:

Merhaba,
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B sözleşmeli personel alımı sınavı Trabzon mülakatlarında normal olmayan durumlar olduğu kanaatindeyim.
Şöyle ki Diyanetin her sene Kuran Kursu Öğreticiliği için yaptığı mülakatlarda 90 üzeri alan adaylar bu sınavda 80 dahi alamamıştır.Bu adaylar arasında hafızlık bölge birincisi de vardır. Kardeşim de bu adaylardan birisidir. Kardeşim, 4 yıl Arapça öğrenimi, 2 yıl hafızlık öğrenimi görmüş ve 3 yıldan beri de fahri hocalık yapmaktadır.Bilgi ve yetenek bakımından Kuran Kursu Öğreticiliği pozisyonun üzerinde olan ve mülakattaki tüm soruları eksiksiz cevaplayan bu aday 79 puan alırken 1 soruyu hiç bilemediğini ve başka soruda da takıldığını söyleyen aday 99 puan almıştır üstelik Arapça bilgisi de olmadığı halde. Yine başka bir adayın da Arapça bilgisi ve Kuran Kursu hocalığı tecrübesi olmadığı halde mülakattan geçtiği bilinmektedir. Bu adayların bir başka ortak noktası da Trabzon nüfusuna kayıtlı olmalarıdır.
Ayrıca mülakatı geçen adayların bilinen kısmının büyük çoğunluğu da Trabzon kütüğüne kayıtlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumda mikro milliyetçiliğin değil hakkaniyetin konuşulması gerekirdi. Bu yüzden sınav üzerindeki gölgeleri yok etmek ve şaibe söylemlerini ortadan kaldırmak için Diyanet İşleri Başkanlığının Trabzon mülakatlarında başarılı olanların nüfusa kayıtlı olduğu il bilgisi istatistiklerini paylaşması gerekmektedir. Konu ile ilgili BİMER üzerinden bilgi talebinde bulunduk.Ayrıca Trabzon mülakatlarına giren onlarca kişi sınav itiraz dilekçesini Diyanet İşleri Başkanlığına gönderdi. Bu konunun Memurlar.net platformunda da başlık olarak gündeme getirilmesini talep ediyorum. En azından Trabzon mülakatları için itiraz dilekçelerinin gönderildiğini dile getirirseniz haklarını yenen ama ne yapacağını bilmeyen adaylar da haklarını aramaları için yol göstermiş olursunuz.Konu ile alakalı atacağınız bir adım, hakkımızı aramamız büyük önem arz etmektedir.
İyi çalışmalar dilerim.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 44,803 defa okundu. 115 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
21. dönem POMEM'de eğitim tarihleri
28 Şubat 2018 09:57		 Erdek Belediyesi, ilana kimse başvurmasın diye şu şartları koydu
28 Şubat 2018 09:20
Milli tren projesine mühendis alımında torpilin etkisi azaltıldı
26 Şubat 2018 11:36		 Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
26 Şubat 2018 00:14
21. dönem POMEM sonuçları açıklandı
25 Şubat 2018 15:32		 ÖSYM, taşerona kadroda sınav takvimini açıkladı
23 Şubat 2018 16:29
Engelli öğretmen alımı Haziran'da olacak
23 Şubat 2018 15:45		 Mülakatlarda vicdanların zedelenmemesi için tedbir alınacaktı?
23 Şubat 2018 09:15
Kara Kuvvetleri Komutanlığı askeri personel alacak
22 Şubat 2018 18:57		 Atama izni sayısı ne anlama geliyor?
22 Şubat 2018 17:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, vefat ettikten sonra görevine iade edildi
Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları
Erdek Belediyesi, ilana kimse başvurmasın diye şu şartları koydu
'Kaya tuzunda radyoaktif madde'
ABD: Suriye'deki ateşkes kararı Türkiye'yi de kapsıyor
600 mağdur yeniden yargılama bekliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'ilkeler ittifakı'na yeşil ışık
Ekonomiye can suyu paketi
'Gerçek' babaya tazminat şoku
FETÖ'nün gaygubet evlerine operasyon: 17 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Polat Alemdar 2
filozof 1
alyan anahtarı 1
vergi iade zarfı doldurmak 5
kreşteki çocuklara terlik ve tekmeyle dayak atılması 1
kadinlarin otomobil kullanmasi 1
hoşgeldin 3
dokuzsekiz 7
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 2
devlet bahçeli 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam