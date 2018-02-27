|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Malatya'da FETÖ sanığı eski polise hapis
Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan meslekten ihraç edilen polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan eski polis memuru Aydın Sakallı ile avukatı katıldı.
Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen Sakallı, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Son sözü sorulan sanık, örgüt üyesi olmadığını savundu. ByLock kullanmadığını iddia eden sanık, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Heyet, sanığı, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.
Bu haber 4,027 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI