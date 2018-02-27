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Çankırı'daki FETÖ davasında eski polise 7 yıl 6 ay hapis
"Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan eski polis memuruna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan, meslekten ihraç edilen polis memuru hapis cezasına çarptırıldı.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Ahmet Ç. ile avukatı katıldı.
Ahmet Ç, duruşmadaki son savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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