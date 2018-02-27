|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
128 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek
Duruşma, tanıkların dinlenilmesi amacıyla yarına ertelendi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40'ı tutuklu 128 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tanıkların ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti gelen evrakları okudu.
Başka illerde talimatla alınan tanık ifadeleri de mahkeme tarafından duruşmada avukatlara ve sanıklara iletildi.
Sanıkların el konulan dijital materyallerinde yapılan incelemeler sonucu suç unsurunun bulunup bulunmadığını okuyan mahkeme, sanıkların darbe girişimi esnasında yaptığı WhatsApp konuşmalarına da değindi.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı yarına erteledi.
Bu haber 963 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI