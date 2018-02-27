Memuriyetten ihraç edilen 10 kişi aklandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği 'takipsizlik' kararında, şüphelilerin Tunceli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 9 Ocak 2017 tarihli yazısı içeriğinde, 6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 679 sayılı KHK ile devlet memurluğuna son verildiğinin bildirilmesi üzerine haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi. Kararda şöyle denildi:

"Şüpheliler hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri tarafından kullanıldığı bilinen 'Bylock' programı sorgusunun adlarına kayıtlı GSM hatları üzerinde sorgulandığı ancak, bahsi geçen programı kullandıklarına ilişkin bir kayda rastlanmadığı, yine şüphelilerin açık kaynaklarına ilişkin yapılan araştırmada suç unsuru teşkil eden bir içerik bulunmadığı, herhangi bir beyan, bilgi, belgeye rastlanmadığı, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında yeterli delil elde edilmediği, Yargıtay 13'üncü Ceza Dairesi'nin 2011/17629 Esas, 2011/6976 sayılı kararında da belirttiği üzere, Yeni Türk Ceza adalet sisteminde benimsenen, 'Kişilerin Lekelenme Hakkı' ile 'Eksiksiz soruşturma ve Tek Celsede duruşma' prensipleri uyarıca soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarının makul sürede bütün delileri toplamaları, sadece mahkumiyetle sonuçlanacağını değerlendirdikleri hususları dava konusu yapmaları, beraatla sonuçlanacağını değerlendirdikleri eylemleri dava konusu yapmamaları, yani bir nevi filtre görevi yapmaları gerektiği, mevcut soruşturma evraklarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmakla; şüphelilerin üzerine atılı suç yönünde kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

8 KİŞİ DAHA ÖNCE GÖREVE DÖNDÜ

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevliyken FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiası işten çıkarılan 18 kişiden 8'i, Tunceli Valiliği'ne verdikleri dilekçelerin değerlendirilmesi sonucu Bakanlık kararı ile görevlerine daha önce geri dönmüştü.