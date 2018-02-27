Eski albay, ByLock'a 5 bin 680 kez giriş yapmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasında, mütalaa verildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık ve TBMM adına katılan avukatlar da hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanıklar tanıklara beyanlarına yönelik savunma yaptı.

Dönemin Silopi Özel Kuvvetler Harekat Üssü (ÖKHÜ) kurmay başkanı eski yarbay tutuklu sanık Celal Koca, Semih Terzi'nin emirleri doğrultusunda hareket ettiğini ancak suç unsuru oluşturan eylemi bulunmadığını öne sürdü.

Tanık beyanlarının çelişkili, yalan ve iftiradan ibaret olduğunu iddia eden Koca, savunmasında şunları söyledi:

"Semih Terzi öldüğü için birçok şey karanlıkta kaldı. Ben Ahmet Otal'ı tanıyorum ancak ilk defa burada muhatap oldum. Kendisi ile telefonda görüştüğümü ifade etmiştim. Benim odamda 3 askeri hat vardı. Bunları ancak asker olan kişiler bilebilir. Komutanım Semih Terzi, karargahtan ayrılmadan önce 'Ahmet Otal arayacak' dedi. Bir süre sonra Ahmet Otal aradı. Özel numaradan arandığım için tereddüt yaşamadım. Semih Terzi ile Ahmet Otal arasındaki mesajlara da vakıf olduğum için daha önce bildiklerimi anlattım. Semih Terzi'nin bu işi planladığı belli. Ben kararsızlığımdan dolayı Halil Soysal'ın her şeye rağmen Türkiye'ye alınmaması emrini Semih Terzi'ye mesajla tekrar sordum. O da bana emrini tekrarlayarak, 'Hayır içeri alma' şeklinde emir verdi. Zekai paşa, kendisini arayıp nereden sahip olduğunu bilmediğim bir kanıyla bizim de darbeci olduğumuzu değerlendirerek, Halil Paşa'ya ÖKHÜ'ye gitmesini emrediyor."

Zekai Aksakallı'nın karargahtaki askere kendisini öldürme emrini verdiğini, bu nedenle iki askerin planlama yaptığını öne süren Koca, personelin kendisine karşı kışkırtıldığını ve hiyerarşiye bağlı kalmak maksadıyla söylediği hususların çarpıtıldığını iddia etti.

Dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i derdest etmek iddiasıyla Van'a giden ekibi taşıyan helikopterin pilotu tutuklu sanık Ali Özçelik de tanık beyanlarının senaryodan oluştuğunu savundu.

-Eski albay, 5 bin 680 kez giriş yaptığı ByLock'u reddetti

Mahkeme Başkanı Akın Akkaya, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel'i derdest etmek iddiasıyla Van'a gelen ekibi karşılayacağı iddiasıyla tutuklu yargılanan dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli eski albay Murat Temiz'in iki ayrı hatta ByLock kullandığını ve 5 bin 680 kez giriş yapıldığını gösteren rapor geldiğini belirterek, sanığa söz verdi.

Sanık Temiz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu Van Cezaevinden duruşmaya bağlanarak, "İki telefonu ve iki hattı da ben kullandım. Aynı dönemde bu iki telefonu kullandım, bazen biri evde kalıyordu. ByLock kullanmış olsam içeriği çıkması gerekirdi. Diğer hattım zaman zaman evde kaldığı için eşime ulaşmak amacıyla aradığım doğrudur ancak kesinlikle ByLock kullanmadım." dedi.

Sanık savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı Sinan Yüksel, esas hakkında mütalaasını verdi.

15 Temmuz 2016 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde askeri hiyerarşi dışında kendilerini sözde "yurtta sulh konseyi" olarak tanımlayan FETÖ/PDY üyesi "üniformalı teröristler"in anayasayı askıya alarak seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı görevden almak, Meclis ve hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla demokrasiye karşı silahlı darbe teşebbüsünde bulunulduğunu hatırlatan Yüksel, Türkiye genelinde yaşanan eylemlerde 250 kişinin şehit olduğunu ve 2 bin 186 kişinin yaralandığını kaydetti.

Darbe girişiminde yayınlanan ilk direktiflerden birisinin de Silopi'de konuşlu ÖKHÜ'nün uygun birliklerinin Ankara'ya intikali yönündeki yazı olduğunu anımsatan Yüksel, darbeci Semih Terzi'nin Silopi'deki ÖKHÜ'den ayrılırken emir komutayı eski kurmay yarbay tutuklu sanık Celal Koca'ya devrettiğini ve dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi, Kuzey Irak'ta bulunan Tuğgeneral Halil Soysal'ın ülkeye girişinin engellenmesi talimatını verdiğini ifade etti.

- 14 sanığı ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcı, tutuklu sanıklar Celal Koca, İsmail Çevik, İsmail Öğüt, Ali Özçelik, Yasin İlhan, Serkan Yüksel, Süleyman Sefa Altuğ, Hüseyin Doğan, Hüseyin Özyıldırım, Zeki Özerli, Sedat Duran, Cuma Torun, Mehmet Yüksel ve Murat Temiz'in, TCK'nın 309. maddesi gereğince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmalarını, sanıkların İsmail Metin Temel'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise doğrudan eylem tespit edilemediği için beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine yönelik somut delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini isteyen savcı Yüksel, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık ile avukatları esas hakkında savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.