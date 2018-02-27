Gizli toplantıya firari savcı Öz, 2 savcı ve 1 hakim katılmış

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 17'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

4 gün sürecek duruşmanın ilk gününde, gizli tanıklar, ses ve görüntüleri değiştirilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla dinlendi.

İddianamedeki ifadeleri sorulan gizli tanık "Orhan", bir dönem örgütle bağlantısının bulunduğunu, bir kez örgütün üst düzey toplantısına katıldığını söyledi.

Orhan, her iş adamının örgüt içindeki mertebesine göre kendi sohbet grubu bulunduğunu belirterek, "Tutuklu sanıklardan Sami Şentürk de bu katıldığım toplantıdaydı. Onların grubu başkaymış ancak her zaman onun bu toplantılara katıldığı söylenirdi." diye konuştu.

- El konulan malikanedeki toplantılar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığı gerekçesiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen hafta el konulan Şentürk'e ait villada örgütün toplantılarının yapıldığını da örgütün ilçe imamlarından duyduğunu anlatan Orhan, şöyle devam etti:

"Sami Şentürk örgütün il mütevelli heyetindeydi. Biz o toplantıların içeriğini bilemeyiz, o gruptakiler bilir ancak. Toplantılarda sohbet için birileri gelirdi örgütten, onlar sohbeti yapıp gittikten sonraysa, kalan diğer abiler para ve himmet konularını konuşurdu. Şentürk'e ait villadaki bir toplantıya, İzmir'den 2 savcı, 1 hakim ve Zekeriya Öz'ün de katıldığını biliyorum. Toplantı yapıldığını biliyorum. O toplantıya başka bir dosyadaki sanık Ömer Faruk Sadan'ın da katıldığını hatırlıyorum, onun dışında sanıklardan kimseyi hatırlayamadım şu an. Erhan Akif Atilla ve İdris Çiftçi, bunlar ilçe imamıdır, aralarında konuşuyorlardı bunu."

Gizli tanık ayrıca, 2013-2014 yıllarında örgütün para trafiği yüzünden sıkıntıya düştüğünü belirterek, "FETÖ için kullanılan paraların bazı kurumlar üzerinden aktarılacağını söylemişlerdi. F.K. ve M.K. gibi örgütün para kasaları, firmalarına ithalat yapılmış gibi gösterilip para aktarılacağını söylemişlerdi örgüt imamları." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ali Fuat Er, gizli tanık Orhan'a, firmalara baskı yapıp AK Parti'ye oy verdirmediği yönündeki iddiasını sorunca, Orhan, "Bir toplantıda örgütün sözde il imamı Cansun Sarıyıldız, firmalara, AK Parti'ye oy verilmemesi için baskı yapılması yönünde talimat verdi, Er de yaklaşık 3-4 gün sonra bu konuda bazı firmalardaki çalışanlara baskı yapmış diye duydum." dedi.

- "Siz zaten destek veriyordunuz örgüte"

Orhan, Er'in, örgüte bağışları konusunu nereden bildiğini sorması üzerine de şunları kaydetti:

"Siz destek veriyordunuz zaten Ali Fuat Bey. Firmalar üzerinden örgüte çek keserek, kurban paralarını ve himmetleri yönlendiriyorlardı. Örgüt abileri, sizin firmalarınız üzerinden ithalat ihracat yapıyormuş gibi gösterip örgüte para aktardığınızı söylüyorlardı. Örgüt imamı talimat vermişti, o dönem iş adamlarıyla ve örgüt üyeleriyle telefon görüşmelerinin yapılmayacağı, bizzat makamlarına gidilip çay içilerek para ve yardımların toplanacağı talimatını vermişti. Buna istinaden siz de telefon görüşmesi yapmadınız örgüt üyeleriyle, dolayısıyla telefon kayıtlarınız incelendiğinde bu şahıslarla görüşmeleriniz çıkmaz."

Kartal ve Işık isimli diğer gizli tanıklar da sanıklar hakkında iddianameye giren bazı ifadelerini mahkemede aktardı.

Duruşma, iddianamede sanıklar hakkında ifadeleri bulunan diğer gizli tanıkların da dinlenilmesi için yarına ertelendi.