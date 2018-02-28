FETÖ'nün Osmangazi üniversite yapılanmasında 1 sanığa tahliye

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yapılanmasına yönelik davada 6'sı tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 42 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkemede tanık olarak dinlenilen Hüseyin Aslan, farklı bir dosyada FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yargılandığını, etkin pişmanlık yasasından yararlandığını belirterek, "ESOGÜ'de tıbbi genetik bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapıyordum. Bu yapının düzenlediği sohbetlere giderdim. Üniversitemizin karşısında bu yapıya ait evlerde sohbetler düzenlenirdi." dedi.

Aslan, sohbetlerde ara ara örgüt başı Fetullah Gülen'in kitaplarının ve videolarının da izlendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Sohbetlerde Abdullah K, Alparslan B, Bahadır Y, Yusuf A'yı gördüğüm doğrudur. Bahadır Y. himmet verirdi. Her seferinde 200-300 lira verirdi. Bahadır bildiğim kadarıyla tıp fakültesi öğrencilerinin bazılarına dersleri konusunda yardımcı oluyordu. Benim kullandığım ByLock'ta Bahadır Y. listemde ekliydi. Kod adını 'Ertuğrul' diye hatırlıyorum. ByLock üzerinden Bahadır'la görüşmelerim olmuştur."

- "ByLock'u güvenli diye indirdim"

Tutuklu sanıklardan İsmet Şanlı ise savunmasında ByLock programını talimat doğrultusunda indirmediğini belirterek, "Bu programı kimseden emir alarak kullanmadım. Sadece araştırmak için, denemek için indirdim. Birkaç arkadaşıma sormuştum. Program için güvenli dediler. ByLock'u güvenli diye indirdim." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Muhammet Ali E'nin avukatı da müvekkilinin ciddi sağlık sorunları olduğundan tahliyesini talep etti

Mahkeme heyeti, Muhammet Ali E'nin tahliyesine hükmetti.

Diğer sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.