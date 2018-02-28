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FETÖ firarisi eski binbaşı parmak izinden yakalandı
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı parmak iziyle kimliği tespit edilerek gözaltına alındı
Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı, parmak iziyle kimliği tespit edilerek Kayseri'de yakalandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve meslekten ihraç edilen eski binbaşı E.K. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde üzerinden kimlik çıkmaması sonucu parmak iziyle kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Zanlının Kayseri'de babasının evinde saklandığı öğrenildi.
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