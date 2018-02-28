Erzincan FETÖ'nün yeniden yapılanma operasyonu: 40 gözaltı

- Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, yeniden yapılanma içerisinde oldukları belirlenen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmaların ardından örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Erzincan merkezli olmak üzere İstanbul, Elazığ ve Niğde'deki 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütle ilişkili oldukları ve bazılarının örgütün yeni il yapılanmasında yer aldığı belirlenen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün yeni il yapılanmasında "il imam yardımcısı" olduğu belirlenen ve örgütün verdiği paranın bir kısmını örgütle ilişkili olduğu gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan kişilere dağıttığı anlaşılan bir şüpheliden birinden 32 bin 605 lira, 2 bin 230 dolar ve 95 avro ele geçirildi.

Zanlılar arasında yer alan ve örgütün yeni il yapılanmasında öğrenci evlerinden sorumlu olduğu tespit edilen "il ablası"nın da öğrenci evlerini finanse ederek örgüte üye kazandırmak için il genelinde faaliyet sürdürdüğü, 2 market sahibinin de örgüt evlerine lojistik destek sağladığı anlaşıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.