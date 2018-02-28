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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 52 kişi gözaltına alındı
Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 52 kişi yakalandı
- Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı çıkarılan 55 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerinde bulunan 52 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.>Ui
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