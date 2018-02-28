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Danıştay eski üyesi Demir tahliye edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi. Eski Danıştay üyesi Demir'in, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
28 Şubat 2018 12:50
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Danıştay eski üyesi Demir tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Hasan Demir savunma yaptı. Duruşmaya, sanık Demir, yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık hakkındaki iddianamede, Demir'in örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, amaçları ve stratejisi doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Demir, usul itirazlarını mahkemeye yazılı sundu.

Suçlamaları reddeden Demir, yasa dışı hiçbir oluşumla ilgisinin olmadığını, her zaman devletin ve hukukun yanında durduğunu savundu.

Bu yapının faaliyetlerine katılmadığını iddia eden Demir, iddianamede buna ilişkin somut delil de bulunmadığını öne sürdü.

ByLock kullanmadığını, Bank Asyada hesabının bulunmadığını iddia eden Demir, "Şahsıma atfedilecek hiçbir suç isnadı yoktur. Şahsımla ilgili olmayan anlatımlar, benimle örgüt arasında bağ kurmaya yetmez." ifadelerini kullandı.

Danıştaya örgüt talimatıyla seçildiği suçlamasını da kabul etmeyen Demir, "Üye seçilmek benim eylemim değil. Ben burada etken değil edilgen konumdayım. Terfilerim ve başarılı çalışmalarımla seçildiğimi düşünüyorum." dedi.

Hakimlik ve başkanlık yaptığı dönemde hiç soruşturma geçirmediğine dikkati çeken Demir, mesleki ve şahsi hayatında hiçbir kişi, kurum, örgüt ve yapının etkisi altında kalmadığını ileri sürdü.

Cemaat listesinden Danıştaya üye seçildiğini söyleyen 2 kişi yer aldığını ancak bunların dışında kurulda 20 kişinin daha bulunduğunu bildiren Demir, diğer üyelerin bu yönde beyanının bulunmadığını kaydetti. Demir, aleyhine ifade veren kişilerin de aynı suçtan soruşturma geçirdiğini, kendilerini kurtarmak için bu şekilde beyanda bulunmuş olabileceklerini savundu.

İddianamede yer verilen sivil yargı imamlarını tanımadığını öne süren Demir, aynı bölgelerden cep telefonu sinyali vermesinin delil teşkil etmeyeceğini, sinyallerin farklı saatlere ait olduğu iddiasını paylaştı.

Sanık Demir, "Devletime, milletime, demokrasiye sıkı sıkıya bağlıyım. Terörün ve darbenin her türlüsünü lanetliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde evimdeydim. Şehit haberlerine ağladım. Ertesi gün açıklama için Danıştaya gittim. Açıklamanın gecikmesi nedeniyle evime döndüm. Gözaltına alınıncaya kadar evimde bekledim. Gözaltı tutanağına firar yazılmasını hayretle karşıladım." savunmasını yaptı.

Van'da idare mahkemesi başkanlığı yaptığı dönemde, özel yetkili hakim ve savcılara tahsis edildiği gerekçesiyle kendisine lojman verilmediğini anlatan Demir, soru üzerine bu kararın dönemin komisyon başkanı, eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı tarafından alındığını belirtti. Demir, bu karara karşı dava açtığını da söyledi.

Verilen molanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanık Demir, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Demir'e yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir en yakın kolluğa imza verme şartı getirildi.

Sanık hakkında ifade veren eski Danıştay üyeleri Hamza Eyidemir ve Vahit Bektaş ile İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici ve eski HSYK üyesi İbrahim Okur'un tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 21 Haziran'a bırakılması kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
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