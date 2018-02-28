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FETÖ sanığı diş hekimi çifte 15'şer yıl hapis isteniyor

FETÖ'nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi doktor Esma Kuriş Baştan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi
28 Şubat 2018 13:22
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FETÖ sanığı diş hekimi çifte 15'şer yıl hapis isteniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi doktor Esma Kuriş Baştan'ın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali İlker Baştan ve tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ile avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, sanıklardan elde edilen materyallere ilişkin dijital inceleme raporunun dosyaya geldiğini belirtti.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını ve tutuklu sanığın bu halinin halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Ali İlker Baştan, hastalarıyla görüşmesi ve raporlarını alması gerektiğini savunarak, "Bu raporları eşim de polis de alamaz. Sadece benim anlayabileceğim raporlar. Bu nedenle tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan da eşinin tahliyesini talep etti.

Mütalaaya ve dijital inceleme raporuna ilişkin beyanda bulunmak için süre talep eden sanık avukatları, delillerin toplanmış olduğunu ve kaçma şüphesi bulunmadığını savunarak, Ali İlker Baştan'ın tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Ali İlker Baştan'ın bu halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarına beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

FETÖ lehine sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Enes Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan yayımladı. Bu paylaşımının ardından kısa bir süre sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan Öz ve Kara, Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçtı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin ardından söz konusu fotoğrafın ait olduğu yere dair ihbarı değerlendiren polis, fotoğrafın Üsküdar Çengelköy'deki özel bir diş kliniğinin balkonunda çektirildiğinin tespit edilmesi üzerine kliniğin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan'ı gözaltına aldı.

Söz konusu kliniğin örgüt tarafından kullanıldığı ve Ali İlker Baştan'ın örgütün diş doktoru olduğu iddiasıyla her iki şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Esma Kuriş Baştan ilerleyen süreçte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali İlker Baştan ve Esma Kuriş Baştan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Ajansı
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