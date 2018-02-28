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FETÖ sanığı eski savcı Karakullukçu yeniden yargılanıyor
Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Cihaner'in gözaltına alındığı soruşturmada görev yapan eski özel yetkili savcı Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi
Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı "kumpas soruşturması"nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen Karakullukçu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen beraat kararına Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Emrullah İskenderoğlu itiraz etmesinin ardından Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde ikinci duruşma görüldü.
Duruşmaya FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Karakullukçu katıldı.
Karakullukçu, savunmasında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY'den yargılanan eski savcı Asım Ö'nün kendisi hakkında verdiği aleyhteki beyanlarını kabul etmedi.
Asım Ö'yü tanıdığını belirten Karakullukçu, "Kendisi savcıdır. Ben genel soruşturmalara bakıyordum. O ise özel soruşturmalara bakıyordu. Aleyhime söylediklerini kabul etmiyorum. Kendisini savunmak adına böyle savunma yapmıştır." dedi.
Karakullukçu beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, Asım Ö'nün tanık olarak dinlenmesine, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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