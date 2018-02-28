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FETÖ'den yargılanan tabip albaya tahliye
Örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla dava açılan tabip albay Sarı'nın tahliyesine karar verildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla dava açılan ve tutuklu yargılanan tabip albay Sebahattin Sarı'nın tahliyesine karar verildi.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Sarı ile avukatı ve yakınları katıldı.
Savunması için söz verilen sanık Sarı, gözaltına alınmadan önce tabip albay rütbesiyle GATA'da görev yaptığını ve halen kamu görevinden ihraç edilmediğini dile getirdi.
Aleyhinde beyanlarda bulunarak, 2009'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Amerika'da ziyaret ettiğini öne süren tanığın doğruları söylemediğini savunan Sarı, bahsedilen yılda yurt dışına çıkmadığını, buna ilişkin belgeleri mahkemeye sunacağını belirtti.
Savunmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenen sanığın ByLock kullanım içeriğine ilişkin belgenin mahkemeye geldiği ve sanık Sarı'nın FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u kullanmadığının tespit edildiği açıklandı.
Bunun ardından Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sarı'nın uzun tutukluluk hali ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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