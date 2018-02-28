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İzmir'de birisi eski polis iki kişiye FETÖ'den hapis

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan iki tutuklu sanıktan biri 7 yıl 18 ay, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
28 Şubat 2018 15:01
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İzmir'de birisi eski polis iki kişiye FETÖ'den hapis

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanıktan birine 7 yıl 18 ay diğerine 10 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Palacı ile avukatı katıldı.

İddia makamı sanığın Bank Asya hesabına talimatla para yatırdığı, ByLock IP adresleriyle 110 kez bağlantı kurduğunu bildirerek sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Palacı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü. Palacı, ByLock çıkan hatlardan birisini eşine verdiğini onun da programı kullanmadığını iddia etti.

Sanığın avukatı Bank Asya hesabının tek başında delil olamayacağını iddia ederek müvekkilinin özel bir talimatla para yatırdığına dair delil olmadığını, müvekkilinde ByLock olduğunu ancak bir ilgisi olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti sanığın 7 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

- Eski polise 10 yıl hapis cezası

Aynı mahkemede "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski polis memuru Ömer Faruk Özevin yargılandığı davada da karar çıktı.

Tanık F.Ö. sanıkla geçmişte aynı ilçede görev yaptıklarını sanığın misafirlik adı altında kendisini bir kere sohbete çağırdığını, sanığın evine giderek "dini içerikli" sohbete katıldığını belirtti.

Sanık avukatı Niyazi Yılmaz müvekkilinin terör örgütü üyeliğine dair somut delil olmadığını, müvekkilinin muhafazakar birisi olduğunu, örgütle bağlantısı olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti sanık hakkında örgüt yöneticiliğinden dava açılsa da yeterli delil olmadığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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