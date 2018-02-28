İzmir'de birisi eski polis iki kişiye FETÖ'den hapis

AKADEMİK TEŞVİK NEDEN KALDIRILMALI? Motivasyon teorilerinde para gibi dışsal unsurların önemli bir motivasyon kaynağı olduğu belirtilmiştir. Ancak bu teorilerde dışsal motivasyon unsurlarının geçici olduğu, unsur ortadan kalkınca etkininde yok olacağı belirtilmiştir. Ayrıca nicelik ve özellikle nitelik üzerinde asıl etkili olan dış motivasyon unsurları değil, iç motivasyon unsurları olduğu bilinmektedir. (Champoux, 2010; Stoyanov, 2017; Stephan, 2010). Bu noktada sadece bir dış unsur koyarak maksimum kar elde etmeyi arzuyalar ve bu vasıtayla gerçekliğin ilişkisel olduğunu yadsıyan uygulamaların beraberinde ne kadar ciddi sorunlar getireceğinin fark edilmesi politika geliştiriciler tarafından fark edilmesi atılması gereken ilk adımdır. Aksi takdirde kaş yaparken göz çıkarmak dediğimiz durumun ortaya çıkabilmektedir