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Akit TV'nin o sunucusu istifa etti

"Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. TBMM var'' diyen Akit TV sunucusu Ahmet Keser tepkiler üzerine görevinden istifa etti
28 Şubat 2018 16:00
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Akit TV'nin o sunucusu istifa etti

Akit TV sunucusu Ahmet Keser, ''Afrin'de sivil ölüm'' iddialarına tepki gösterirken "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) var'' ifadelerini kullanmıştı.

Büyük tepki çeken bu konuşma üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Keser'i ifade vermeye çağırdı. Tepkiler üzerine sunucu görevinden de istifa etti.
NTV
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