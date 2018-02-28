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Kocaeli'de FETÖ sanığı emniyet eski müdürüne hapis
Kocaeli'de FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla hakkında dava açılan eski emniyet müdürü Ali Şahinli, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski emniyet müdürü Ali Şahinli'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şahinli ile avukatı Murat Yılmaz katıldı.
Dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Şahinli, esas hakkındaki savunmasında, cumhuriyet savcısının mütalaasını reddederek, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.
Hakkında "ByLock" dışında delil olmadığını savunan Şahinli, öncelikle beraatına, mahkeme aksi kanaatte ise uzun tutukluluk durumu ve sağlık sorunları göz önüne alınarak tahliyesine karar verilerek hüküm kurulmasını istedi.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şahinli'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.
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