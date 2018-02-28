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Karaman Başyayla Kaymakamı, FETÖ'den açığa alındı
Karaman'ın Başyayla ilçesi Kaymakamı Fatih Kaşıkçı , Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındı
Başyayla ilçesi Kaymakamı Fatih Kaşıkçı, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Fatih Kaşıkçı'nın açığa alınmasıyla Başyayla ilçesine Sarıveliler ilçesi kaymakamı Hasan Sadebıyık vekaleten görevlendirildi
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