Diyanet'in Pendik komisyonu Türkiye KPSS ikincisini eledi

Diyanet İşleri Başkanlığının Pendik'te oluşturduğu sınav komisyon Türkiye DHBT 2.cisini eledi

İstanbul Pendik'te oluşturulan 2. komisyon İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu, 2016 KPSS'den 85 ve DHBT'den 96 alan Türkiye ikincisi adayı mülakatta 73 puan vererek eledi.

Lisans kategorisinde en düşük 60 DHBT puanıyla adaylar başarılı sayılırken, 96 puan alan adayın, sesli ve görüntülü kayıt olmadığı için elenmesi ve uğradığı haksızlığı ispat edebilecek bir veri de bulunmaması vicdanları yaralamaktadır.

KPSS ve DHBT sınavlarında tüm adaylara aynı sorular sorulurken, sözlü sınavlarda kimi adaylara 2 kimi adaylara 5 kimi adaylara kolay kimi adaylara zor sorular sorarak adaleti sağlamanın bir imkanı bulunmamaktadır.

4 yıl Üniversitelerde okuduktan sonra, 1 yıl çalışarak Türkiye 2.cisi olan bir adayın üç kişilik bir sınav komisyonunun insafına bırakılması haksızlıktır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuya duyarlı olması gerekirken, memurlar.net'te yer alan haberle ilgili olarak kamuoyu vicdanını rahatlatabilecek bir açıklama yapamamıştır.

Erbaş, yaşanan bu büyük sorunu görmezden gelerek geçiştirmeye çalışmaktadır ki, bu bir Diyanet İşleri Başkanına yakışmamaktadır. Başkan Erbaş'ın bir an önce haksızlığa uğrayan adayların vicdanlarını rahatlatacak idari tedbirleri alacağını belirtmesi uygun olacaktır.

Diyanet girmek isteyen adaylar yaşadıklarını memurlar.net forumunda paylaşabilir. Tıklayınız.