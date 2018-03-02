|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
EKPSS adayları, 2018/1 tercihleri öncesinde, branş sıralamalarının güncellenmesini talep ediyor
EKPSS Adayları 2018/1 Atama Öncesi Branş Sıralamalarının Güncellenmesini Bekliyor.
ÖSYM Başkanlığı 24.04.2016 tarihinde yapılmış olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS) ile 2.500 Memur alacak.
08.03.2018 ile 16.03.2018 tarihleri arasında 2016 EKPSS sınavı puanları ile son başvurular alınacak.
Tercih yapmak isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr adresine girerek tercihlerini yapabilecek. Bu kapsamda kadroların verimli bir şekilde doldurulabilmesi, branş sıralamasının güncellenerek yeniden yayımlanmasından geçiyor.2016/1 atamasında yaklaşık 300, 2017/1 atamasında 183 kadro boş kalmıştı.
2016/1 verileri için tıklayınız.
2016/1 EKPSS atamalarında oluşan en yüksek ve en düşük puanlı yerleşen adaylar Memurlar.net EKPSS Robotunda yayımlanmıştı. https://kpss.memurlar.net/tercihrobotu/2016/91/
Yine 2017/1 EKPSS atamalarında oluşan en yüksek ve en düşük puanlı yerleşen adaylar Memurlar.net EKPSS Robotunda yayımlanmıştı. https://kpss.memurlar.net/tercihrobotu/2017/91/
Tercih yapacak adaylar, 2016 EKPSS Branş sıralamasının 08 Mart 2018 tarihine kadar güncellenmesini talep ediyor.
Bu haber 7,181 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI