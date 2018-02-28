1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

473 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılanmasına devam edildi
28 Şubat 2018 19:27
Yazdır
473 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Adana İncirlik 10. Tanker Us Komutanlıgı 101. Filo Komutanı sanık eski binbaşı Orçun Kuş'un çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından aynı filoda görevli sanık eski teğmen Eyüp Bahadır Pekince, savunma yaptı.

Pekince, 14 Temmuz'da yedek yardımcı pilot olarak uçuş yaptığını ve 02.30 civarı indiklerini belirterek, inişin ardından telefonuna baktığında Orçun Kuş'un sabah icra edilecek uçuş kazaları brifingine katılma emrine yönelik mesajını gördüğünü bildirdi.

Sabah brifinge katıldığını dile getiren Pekince, toplantının ardından Orçun Kuş'un hafta sonu terörle mücadele görevi olabileceğinden ve personel azlığından bahsedip izne gidip gitmeme mecburiyetini sorduğunu anlattı.

Pekince, mecburi olmadığını söyleyince cuma günü izne çıkamadığını ifade ederek, daha sonra 14.00'teki bayrak töreninin ardından lojmandaki evine geçtiğini söyledi.

Orçun Kuş'un 21.00 civarı aradığını ve filoya gelmesini emrettiğini belirten Pekince, filoda şoförlere telefonla ulaşamayınca yürüyerek birliğe gittiğini dile getirdi. Pekince, filo komutanı Kuş'un kendisine yedek yardımcı pilot olduğunu söylediğini ifade ederek, gerekli izinler alındıktan sonra "Asena-02" çağrı adlı tanker uçakla 21.40 civarı kalktıklarını belirtti.

Uçakta bulunduğu pozisyonda önünde herhangi bir cihaz olmadığını, uçağı da kontrol etmediğini söyleyen Pekince, Kayseri üzerine gittiklerini, herhangi bir uçağa ikmal yapmadıklarını, bir süre sonra radardan geri dönme talimatı gelince İncirlik'e yöneldiklerini bildirdi.

İncirlikle temas kuramadıklarını, ancak üsse geldiklerinde irtibata geçip iniş için yakıt azalttıklarını anlatan Pekince, Ankara üzerine gitmelerine yönelik talimat gelince de başkente yöneldiklerini kaydetti.

Pekince, "Ankara'da bekleme yapılırken yakıt almaya gelen olmadı. Asena-01'den de yakıt almaya gelen olmadı. Uçak komutanı bu durumu bildirmek için İncirlik'i aradı ama ulaşılamadı. Güneye devam edildi, iletişim için ama geri dönüldü." dedi.

Döndükten sonra iki F-16'ya yakıt ikmali yapıldığını bildiğini dile getiren Pekince, 05.00 civarında üsse gittiklerini belirtti.

Pekince, indikten sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu, sonraki süreçte de kendi istekleriyle gittikleri emniyette gözaltına alınıp tutuklandıklarını dile getirdi.

İddianamede yer verilen aleyhindeki beyanların gerçek olmadığını savunan Pekince, FETÖ ile bir ilişkisi bulunmadığını öne sürdü.

Pekince, çapraz sorgusu sırasında sorulan bir soru üzerine, Asena-01 ve 02'den toplam 4-5 uçağa yakıt verildiğini bildiğini belirterek, bulunduğu Asena-02'den, uçak komutanının savunmasında 3 dediğini ancak kendisinin 2 uçağa yakıt verildiğine şahit olduğunu aktardı.

Duruşma, yarın sanık savunmalarıyla devam edecek.
Anadolu Ajansı
Bu haber 831 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darbeciler Beştepe Köprüsünü bombalamak istemiş
28 Şubat 2018 23:18		 Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
28 Şubat 2018 22:23
2 milyar liralık projeye FETÖ'nün dahil edildiği iddiası
28 Şubat 2018 22:13		 Zaman gazetesi eski temsilcisine hapis cezası
28 Şubat 2018 21:23
534 kişinin yargılandığı davaya devam edildi
28 Şubat 2018 20:43		 12 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
28 Şubat 2018 20:13
Sosyal medyadan terör propagandasına bir gözaltı
28 Şubat 2018 20:09		 3 rütbeli asker hakkında suç duyurusu kararı
28 Şubat 2018 19:45
Astsubay: Zekai Paşa, Partigöç'ü vurmamı emretti
28 Şubat 2018 19:36		 Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
28 Şubat 2018 19:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kız öğrencinin ablası tacizi anlattı!
Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı
1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Hayalimdeki 2053 Türkiye'si
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Emine Erdoğan, Moritanya'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ağız şapırdatma 1
Colonel Hans Landa 2
sebastian 2
at koşturmak 2
paul le guen 1
eypio 1
maceraperest 2
inek 1
çıtır para 3
doktorlar 1
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Jandarma Lojistik Hizm. Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı
DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam