473 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Adana İncirlik 10. Tanker Us Komutanlıgı 101. Filo Komutanı sanık eski binbaşı Orçun Kuş'un çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından aynı filoda görevli sanık eski teğmen Eyüp Bahadır Pekince, savunma yaptı.

Pekince, 14 Temmuz'da yedek yardımcı pilot olarak uçuş yaptığını ve 02.30 civarı indiklerini belirterek, inişin ardından telefonuna baktığında Orçun Kuş'un sabah icra edilecek uçuş kazaları brifingine katılma emrine yönelik mesajını gördüğünü bildirdi.

Sabah brifinge katıldığını dile getiren Pekince, toplantının ardından Orçun Kuş'un hafta sonu terörle mücadele görevi olabileceğinden ve personel azlığından bahsedip izne gidip gitmeme mecburiyetini sorduğunu anlattı.

Pekince, mecburi olmadığını söyleyince cuma günü izne çıkamadığını ifade ederek, daha sonra 14.00'teki bayrak töreninin ardından lojmandaki evine geçtiğini söyledi.

Orçun Kuş'un 21.00 civarı aradığını ve filoya gelmesini emrettiğini belirten Pekince, filoda şoförlere telefonla ulaşamayınca yürüyerek birliğe gittiğini dile getirdi. Pekince, filo komutanı Kuş'un kendisine yedek yardımcı pilot olduğunu söylediğini ifade ederek, gerekli izinler alındıktan sonra "Asena-02" çağrı adlı tanker uçakla 21.40 civarı kalktıklarını belirtti.

Uçakta bulunduğu pozisyonda önünde herhangi bir cihaz olmadığını, uçağı da kontrol etmediğini söyleyen Pekince, Kayseri üzerine gittiklerini, herhangi bir uçağa ikmal yapmadıklarını, bir süre sonra radardan geri dönme talimatı gelince İncirlik'e yöneldiklerini bildirdi.

İncirlikle temas kuramadıklarını, ancak üsse geldiklerinde irtibata geçip iniş için yakıt azalttıklarını anlatan Pekince, Ankara üzerine gitmelerine yönelik talimat gelince de başkente yöneldiklerini kaydetti.

Pekince, "Ankara'da bekleme yapılırken yakıt almaya gelen olmadı. Asena-01'den de yakıt almaya gelen olmadı. Uçak komutanı bu durumu bildirmek için İncirlik'i aradı ama ulaşılamadı. Güneye devam edildi, iletişim için ama geri dönüldü." dedi.

Döndükten sonra iki F-16'ya yakıt ikmali yapıldığını bildiğini dile getiren Pekince, 05.00 civarında üsse gittiklerini belirtti.

Pekince, indikten sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu, sonraki süreçte de kendi istekleriyle gittikleri emniyette gözaltına alınıp tutuklandıklarını dile getirdi.

İddianamede yer verilen aleyhindeki beyanların gerçek olmadığını savunan Pekince, FETÖ ile bir ilişkisi bulunmadığını öne sürdü.

Pekince, çapraz sorgusu sırasında sorulan bir soru üzerine, Asena-01 ve 02'den toplam 4-5 uçağa yakıt verildiğini bildiğini belirterek, bulunduğu Asena-02'den, uçak komutanının savunmasında 3 dediğini ancak kendisinin 2 uçağa yakıt verildiğine şahit olduğunu aktardı.

Duruşma, yarın sanık savunmalarıyla devam edecek.