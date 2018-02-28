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12 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
Bartın merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bartın merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 14 muvazzaf subay ve astsubaydan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.
Bartın merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 8 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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