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Ağrı merkezli 20 ildeki FETÖ operasyonu: 9 tutuklama
Gözaltına alınan ve aralarında örgütün mahrem askeri imamlarının da bulunduğu 23 kişiden 9'u tutuklandı
Ağrı merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 14'ü subay ve astsubay, 9'u mahrem askeri imam 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Ardahan Adliyesine getirilen zanlılar, cumhuriyet savcısınca sorgulanıp sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan itirafçı olan 4 mahrem askeri imamın da yer aldığı 14'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı belirtildi.
Ağrı merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 19 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14'ü subay ve astsubay, 9'u mahrem askeri imam olmak üzere 23 kişi gözaltına alınmıştı.
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