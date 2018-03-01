|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Tokat'ta 3 eski avukat ve 3 hukuk mezununa gözaltı
Meslekten ihraç edilen hakim ile 3 avukat ve 3 hukuk fakültesi mezunu gözaltına alındı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Kahramanmaraş, Bursa ve Balıkesir'de 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Meslekten ihraç edilen hakim ile 3 avukat ve 3 hukuk fakültesi mezunu, polis ekiplerince gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu haber 2,261 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI