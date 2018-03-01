|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Muğla'da FETÖ'nün 'lise sorumlusu' yakalandı
Muğla'da örgütün sözde lise sorumlusu olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli kadın gözaltına alındı
Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) firari sözde "lise sorumlusu" yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde lise sorumlusu E.K'nin Menteşe ilçesinde olduğu tespit edildi.
Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli kadını saklandığı evde gözaltına aldı.
E.K'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
Bu haber 1,503 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI