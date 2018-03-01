Kars'ta yargılanan 15 asker beraat etti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 15 asker beraat etti.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişimde, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 2. Komando Tabur Komutanlığı 1. Bölüğünde görevli olan ve tutuksuz yargılanan 1 teğmen, 4 uzman çavuş ve 10 sözleşmeli er katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ile yakınları da hazır bulundu.

İlk duruşmada tahliye olan Teğmen Raşit D, uzman çavuşlar Necati A, Serdal S, Ali A, Sedat Ç, sözleşmeli erler Hüseyin A. ve Mustafa A. ile 8 askeri personel savunmalarında beraatlerini istedi.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ifade ederek müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar Teğmen Raşit D, uzman çavuşlar Necati A, Serdal S, Ali A, Sedat Ç, sözleşmeli erler Hüseyin A. ve Mustafa A'nın, ceza verilmesine yer olmadığından, diğer 8 sanığın ise suç işleme kastına sahip olmadıklarını değerlendirerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutukluyken daha önceki duruşmada tahliye olan 7 sanığın ceza verilmesine yer olmadığından beraatlerine, diğer 8 sanığın ise suç işleme kastına sahip olmadıkları değerlendirildiğinden beraatlerine karar verdi.

- İddianameden

Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 2. Komando Tabur Komutanlığı 1. Bölüğünde görevli 15 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyordu.