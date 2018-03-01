473 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Adana İncirlik 10. Tanker Us Komutanlıgı'ndan darbe girişimine katılan F-16 uçaklarına yakıt veren tanker uçakların Akıncı Üssü ile kurdukları telsiz temasları dinletildi.

Telsiz konuşmalarında Akınca Üssü 141. Filo'dan bağlantı kurulan "Tanker" ve "Tanker 02" diye hitap edilen tanker uçağın, telsiz yetersiz kaldığı için İstanbul üzerinde uçan jetlere vatandaşların üzerine doğru, yere yatıracak kadar alçalmaları için talimatı iletmeleri isteniyor. "Tanker 02", bu talimatları iletirken, istenirse bir daha yapmasını söyleyebileceğini belirtiyor, bunun üzerine Akıncı Üssü'nden yeterli olduğu, işe yaradığına yönelik cevap veriliyor.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Akıncı Üssü ile konuşmaları dinlettikten sonra savunmasını yapan "Asena 02" çağrı adlı tankerin uçak komutanı sanık eski binbaşı Orçun Kuş'a bir diyeceği olup olmadığını sordu.

Kuş, "Bizimle ilgili olduğu iddia edilen konuşmaları dinlettiniz. Konuşmaların arkası önü kesik kesik olduğu için inceledikten sonra gerekli savunmamı yapacağım." dedi. Başkan Giray'ın, telsiz konuşmalarını kimin yaptığını sorması üzerine de Kuş, "Telsiz konuşmalarını ben yaptım." dedi.

Konuşmalarda çağrı adı "Asena 02" yerine "Tanker 02" diye mi hitap edildiğinin sorulması üzerine ise Kuş, kol usulleri gereği "Tanker" ancak dışarıyla temas halinde "Asena" çağrı adını kullandıklarını bildirdi.

Uçağın yardımcı pilotu eski üsteğmen Yavuz Çam ise telsizle görüşme yapmadığını söyledi.

Yedek yardımcı pilot sanık eski Teğmen Eyüp Bahadır Pekince de telsizle ilgili sorumluluğu bulunmadığını, konuşmaları da duymadığını iddia etti.

Yakıt operatörü sanık eski astsubay Ferdi Evcimik de konuşmalara şahit olmadığını söyledi. Evcimik, mahkeme başkanının yakıt alan Aslan 2 ve Aslan 6'yı hatırlayıp hatırlamadığını sorması üzerine, "Hatırladım. Son uçak, dördüncü uçakta da kapak arızası vardı." dedi.

Duruşmada daha sonra Adana İncirlik 10. Tanker Us Komutanlıgı'ndan kalkış yapan ikinci tanker uçağın personelinin savunmaları alınmaya başlandı.

"Asena 01" çağrı adlı uçağın uçak komutanı sanık eski üsteğmen Osman Yılmaz, savunmasında 15 Temmuz'a kadar mesaisine normal şekilde devam ettiğini, 16-17 Temmuz'u da ailesiyle birlikte geçirmek üzere izinli olduğunu anlattı.

Yılmaz, ancak filo komutanı Orçun Kuş'un 14 Temmuz'da yanına çağırıp, hafta sonu terörle mücadele harekatı görevi olacağı için iznini pazartesi-salı yapabileceğini söylediğini ifade ederek, cuma akşamı da 21.00 civarı Kuş'un arayıp filoya çağırdığını bildirdi.

Uçak başına gittiğinde üs komutanının söylediği uçağa bindiğini belirten Yılmaz, harekat komutanı Albay Erhan Gazioğlu'nun da uçağa bindiğini, bunun üzerine yardımcı pilot Yüzbaşı Murat Altay'ın yanındaki koltuktan kalkıp arkaya geçtiğini söyledi.

Yılmaz, gerekli izinleri aldıktan sonra 21.47'de kalkış yaptıklarını ifade ederek, kalkışta Erhan albaya nereye gideceklerini sorduğunu, onun da Afyon üzerine gideceklerini ve varış noktasında da yakıt ikmali yapacaklarını söylediğini aktardı.

Kimsenin yakıt ikmali için gelmediğini, radardan Esenboğa trafiği engelledikleri için bölgeyi terk etmelerinin istendiğini, bunun üzerine Konya tarafına geçtiklerini anlatan Yılmaz, Konya üzerindeyken yine radardan dönmelerine yönelik talimat geldiğini bildirdi.

Yılmaz, bunun üzerine İncirlik'e döndüklerini ve inmek üzere yakıt azaltmaya başladıklarını ifade ederek, bekleme sırasında üs komutanının Ankara üzerine gidip talep eden uçaklara yakıt verilmesi emrinin iletildiğini aktardı.

Bunun üzerine 00.25 civarında Ankara üzerine geldiklerini bildiren Yılmaz, burada da yakıt ikmali için gelen olmadığını savundu.

Yılmaz, bir süre sonra telsizden İstanbul'a yönelmelerinin istendiğine ve yakıt ikmali yapacak uçaklar olduğuna dair bir çağrı geldiğini ifade etti.

- İki F-16'ya 6 kez yakıt ikmali yapmışlar

Yılmaz, İstanbul'a doğru 20-25 dakika uçtuklarını ancak gelen olmayınca Ankara üzerine döndüklerini, bir süre daha bekledikten sonra yakıt ikmali için tekrar İstanbul istikametine yönelmelerinin istendiğine dair çağrı geldiğini söyledi.

Körfez bölgesinde iki F-16'nın yaklaştığını ve 2 uçağa toplam 6 kez yakıt ikmali yaptıklarını belirten Yılmaz, sonrasında yakıtları azaldığı için üsse döndüklerini kaydetti.

Yılmaz, darbe girişiminden inişten sonra haberdar olduğunu iddia ederek, öğleye doğru eve gittiğini, akşama doğru da çağrılması üzerine ifade vermek için tekrar filoya geldiğini belirtti. Yılmaz, sonrasında polislerce emniyete götürüldüklerini ve gözaltına alınıp tutuklandığını anlattı.

Dinletilen telsiz kayıtlarını da hatırlamadığını öne süren Yılmaz, FETÖ ile bir bağı olmadığını savunarak tahliyesini ve beraatını talep etti.

Çapraz sorgusu sırasında İstanbul'a yönelmelerine yönelik çağrıyı kimin yaptığının sorulması üzerine Yılmaz, bunu bilmediğini ve bilemeyeceğini, Akıncı Üssü'nden böyle bir çağrı yapılmış olabileceğini düşünmediğini iddia etti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.