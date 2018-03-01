FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kuzeni hakim karşısında

İzmir'de, aralarında FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün de olduğu, haklarında "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 3'ü tutuklu 4 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık Fatih E'ye hakkında emniyet birimlerine gelen, "Fatih E. Bornova'da bulunan evinin en üst katında FETÖ'cü gruplarla sohbet eden abilerden birisidir. Hiçbir iş yapmadan zengin bir hayat sürmektedir. Yamanlar Kolejine sahte fatura düzenleyerek, paranın dışarı çıkmasını sağlar. Fatih E. ile ilgili örgütle iltisaklı Helezon Gençlik ve Spor Derneğinin bildirgesinde 'yönetim kurulu başkanı' olarak yer aldığı görülmektedir." ifadelerinin yer aldığı ihbarı sordu.

Tutuksuz sanık Fatih E, ihbarda yer alan ifadeleri reddederek, "Çok şaşırdım, alakam yok. İhbarı kabul etmiyorum. Bahse konu dernekte hiçbir resmi görevim olmamıştır. Adres de benim 31 yıllık adresimdir. Bilen kişinin ihbara yazması doğaldır." yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Zübeyir Öksüz'ün kendisini ziyarete gelen eşi Şule Öksüz'le cezaevinde yaptıkları görüşmenin dikkati çekici bulunduğunu belirterek, Öksüz'ün eşiyle yaptığı görüşmeyi okudu.

- "(Pişman oldum) de"

Mahkeme Başkanı, Şule Öksüz'ün eşine, "Duruşmada doğru dürüst konuşmadın, bıraktım, pişman oldum de, sinirlerim bozuk." ifadelerine Öksüz'ün, "Savunmayı yaptık, bekle, adam bizi dinlemiyor, seni anlıyorum da ne olacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

- "Her an takip ediliyorsunuz"

Mahkeme Başkanı, Zübeyir Öksüz'e, "Bak eşin seni etkin pişmanlığa teşvik ediyor" ifadelerini kullandı. Başkan, konuşmanın "dikkati çekici" olarak kendilerine bildirildiğini ancak bir suç unsuru bulunmadığını da belirterek, Öksüz'e, "Her an takip ediliyorsunuz yani." dedi.

Söz alan savcı, tutuklu sanıklar Zübeyir Öksüz, Haşim Akdağ ve Nadir Gökkaya'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde yer aldıkları, örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarla bağlantılı oldukları, örgüt üyelerinin örgütle bağlantılarını arttırmak, örgüte eleman kazandırmak, örgüte mali desteği arttırmak amacıyla toplantı düzenlediklerini, örgütün hiyerarşisi içerisinde yer alarak örgüt elebaşısı ve yöneticilerinden gelen talimatları yerine getirdikleri ve örgüt propagandası yaptıklarını belirtti.

Savcı, sanıkların bir kısmının talimatla Bank Asya'ya katılım hesabı açıp hesap arttırımına gittiklerini, Öksüz ve Akdağ'ın terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını, sanıkların örgüt üyeliği bilinci içerisinde, mutlak itaat prensibiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, Öksüz, Akdağ ve Gökkaya'nın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmaları yönünde mütalaa verdi.

Savcı, tutuksuz sanık Fatih E'nin eylemlerinin değerlendirildiğinde FETÖ üyeliği hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım ettiğinin belirlenmesi nedeniyle, "suç örgütüne yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanıklardan Zübeyir Öksüz savunma için süre talep ederken, Nadir Gökkaya ise terör örgütünün hiçbir toplantısına katılmadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Haşim Akdağ'ın avukatı ise müvekkilinin fırıncı olduğunu, sanıklardan Öksüz'ün görevli olduğu Körfez Dersanesine ekmek satmak için gittiğinde tanıştığını, onun vasıtasıyla öğrencilerle ilgili zararsız bir dernek olduğunu iddia ettiği örgütle iltisaklı Helezon Gençlik ve Spor Derneğine üye olduğunu anlatarak, ByLock'un müvekkilinin telefonuna başkası tarafından yüklendikten 2 saat sonra silindiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalarda, hakkında gözaltı kararı verilen örgütün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz 1 Aralık 2016'da yurt dışına firar etmek isterken Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Öksüz'ün "kurucu üye", diğer sanıklardan Nadir Gökkaya'nın "sayman", Haşim Akdağ'ın "başkan", Fatih E'nin de "kurucu üye" olarak görevlendirildiği belirlenen FETÖ ile iltisaklı Helezon Gençlik ve Spor Derneği kapatılmış, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden dava açılmıştı.