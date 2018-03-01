1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski siyasetçiye 'FETÖ kalkanı' iddiası

Ankara'da avukatlık yapan eski bir siyasetçinin "cinsel saldırısına" uğradığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kızın, soruşturmanın "FETÖ'cü hakim ve savcılarca kapatıldığını" iddia ederek başlattığı hukuk mücadelesi, AYM'den döndü. AYM, genç kızın avukatı F.A'nın başvurusunu haklı bularak, Anayasa'nın "kötü muamele yasağının usul boyutu"nun ihlal edildiği sonucuna vardı ve soruşturmanın yeniden yapılmasına hükmetti.
01 Mart 2018 21:28
Yazdır
Eski siyasetçiye 'FETÖ kalkanı' iddiası

Ankara'da avukatlık yapan eski bir siyasetçinin "cinsel saldırısına" uğradığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kızın, soruşturmanın "FETÖ'cü hakim ve savcılarca kapatıldığını" iddia ederek başlattığı hukuk mücadelesi, Anayasa Mahkemesinde (AYM) karşılık buldu.

Olaya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan mağdur genç kızın Ankara Barosuna kayıtlı avukatı F.A, 2014'te bir üniversitede öğrenci olan 1988 doğumlu müvekkili G.G.K'nin, önceden tanıdığı, avukatlık da yapan eski siyasetçi S.Ç. ile bir arkadaş grubuyla yemekte bir araya geldiğini anlattı.

Yemeğin ardından "evine bırakmak" amacıyla G.G.K. ile restorandan çıkan S.Ç'nin, genç kızı, yeğeninin olduğu belirtilen hukuk bürosuna götürdüğünü iddia eden F.A, burada cinsel saldırıya uğrayan müvekkilinin, kaçarak olay yerinden uzaklaştığını öne sürdü. Avukat F.A, olay sonrası Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alan müvekkilinin, polise gidip "kasten yaralama ve cinsel saldırı" suçlarından şikayetçi olduğunu kaydetti.

Soruşturma dosyasına delil olarak giren hastane raporunda "göğüste ve sol kolda kanlanma", "sağ bacakta sıyrık" ifadelerinin yer aldığına dikkati çeken F.A, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca istenen "ruhsal durum raporunda" ise müvekkilinin "endişe ve kaygı bozukluğu geçirdiğinin, ruhsal bütünlüğünün bozulduğunun" tespit edildiğini anlattı.

SARIKAYA TAKİPSİZLİK VERDİ!

Bu rapora ve sundukları delillere rağmen soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın takipsizlik verdiğini ifade eden Avukat F.A, şunları kaydetti: "Bu verilen takipsizlik kararına bir üst mahkeme olan dönemin Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunduk. Hakim, Sarıkaya'nın verdiği takipsizlik kararına yaptığımız itirazı reddetti. Bu süreçte eski bir siyasi olan S.Ç. de siyasi çevresini kullandı ve bu soruşturma kapatıldı. Ferhat Sarıkaya ve hakimin isimlerinin FETÖ ile anılması dikkat çekici. Bu olayların ardından son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduk." Avukat F.A, bu süreçte S.Ç'nin, olayın "şantaj" ve "iftira" olduğu iddiasıyla haklarında dava açtığını, beraat ettiklerini söyledi.

AYM KARAR RESMİ GAZETEDE

F.A. ve müvekkilinin, takipsizlik ve ret kararlarının ardından AYM'ye yaptıkları başvuru kabul edildi. AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında soruşturmanın yeniden yapılmasına hükmedildi. Dosyada S.Ç'nin iddialarını destekleyen delillerin yanı sıra mağdur genç kızın iddialarını da destekleyen delillerin bulunduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi: "Soruşturmanın etkinliği konusunda yer verilen değerlendirmeler bir bütün halinde ele alındığında, somut olay kapsamında savcılık tarafından yürütülen soruşturmada yaşandığı iddia edilen çok yönlü bu olayda, bir ceza mahkemesinin kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme yapma imkanını ortadan kaldıracak şekilde bir kararın verilmesi nedeniyle Anayasa'nın 17. maddesinin öngördüğü 'kötü muamele yasağının usul boyutu'nun ihlal edildiği sonucuna varılmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haber 12,257 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da iş adamlarını haraca bağlayan çete çökertildi
01 Mart 2018 19:11		 Kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdı
28 Şubat 2018 23:03
Akit TV sunucusu suçlamaları kabul etmedi
28 Şubat 2018 19:11		 Emniyet'ten 9 ilde 3,5 milyar TL'lik bahis operasyonu
27 Şubat 2018 22:08
İzmir'deki kayıp liselilerden haber var!
27 Şubat 2018 20:39		 Akit TV sunucusunun konuşmasına soruşturma
27 Şubat 2018 20:14
Karabük'te 3 çocuk hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı
27 Şubat 2018 20:10		 Tehdit ve hakaret iddiasıyla öğretmene gözaltı
27 Şubat 2018 19:16
Motosikletçileri darp eden 4 minibüsçü gözaltına alındı
26 Şubat 2018 23:53		 Beden eğitimi öğretmeni 22,5 yıl hapisle yargılanıyor
26 Şubat 2018 22:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Nöbet izninde olan memur, hizmet içi eğitime katılmak zorunda mıdır?
Kastamonu'ya şehit ateşi düştü
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
Afrin şehidinin Konya'daki ailesine acı haber verildi
Bekçiliğe Giriş Sınavı Yönetmeliği değişti
Erdoğan, Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı
2 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Belediye ve Bağlı Kuruluşlara Yönelik Yönetmelikte Değişiklik
Aydın'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu
Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dokuzsekiz 1
reis bizi etiler'e götür 1
1 mart muhasebeciler günü 11
hope hicks 3
mevcut 1
kara tahtada bilgisayar öğreten teknoloji öğretmeni 5
Jeremain Lens 2
tanker 1
Biz şimdi neyiz ciler 3
03.03.2018 karabükspor vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
MASAK sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam