Eski siyasetçiye 'FETÖ kalkanı' iddiası

Ankara'da avukatlık yapan eski bir siyasetçinin "cinsel saldırısına" uğradığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kızın, soruşturmanın "FETÖ'cü hakim ve savcılarca kapatıldığını" iddia ederek başlattığı hukuk mücadelesi, Anayasa Mahkemesinde (AYM) karşılık buldu.

Olaya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan mağdur genç kızın Ankara Barosuna kayıtlı avukatı F.A, 2014'te bir üniversitede öğrenci olan 1988 doğumlu müvekkili G.G.K'nin, önceden tanıdığı, avukatlık da yapan eski siyasetçi S.Ç. ile bir arkadaş grubuyla yemekte bir araya geldiğini anlattı.

Yemeğin ardından "evine bırakmak" amacıyla G.G.K. ile restorandan çıkan S.Ç'nin, genç kızı, yeğeninin olduğu belirtilen hukuk bürosuna götürdüğünü iddia eden F.A, burada cinsel saldırıya uğrayan müvekkilinin, kaçarak olay yerinden uzaklaştığını öne sürdü. Avukat F.A, olay sonrası Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alan müvekkilinin, polise gidip "kasten yaralama ve cinsel saldırı" suçlarından şikayetçi olduğunu kaydetti.

Soruşturma dosyasına delil olarak giren hastane raporunda "göğüste ve sol kolda kanlanma", "sağ bacakta sıyrık" ifadelerinin yer aldığına dikkati çeken F.A, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca istenen "ruhsal durum raporunda" ise müvekkilinin "endişe ve kaygı bozukluğu geçirdiğinin, ruhsal bütünlüğünün bozulduğunun" tespit edildiğini anlattı.

SARIKAYA TAKİPSİZLİK VERDİ!

Bu rapora ve sundukları delillere rağmen soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın takipsizlik verdiğini ifade eden Avukat F.A, şunları kaydetti: "Bu verilen takipsizlik kararına bir üst mahkeme olan dönemin Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunduk. Hakim, Sarıkaya'nın verdiği takipsizlik kararına yaptığımız itirazı reddetti. Bu süreçte eski bir siyasi olan S.Ç. de siyasi çevresini kullandı ve bu soruşturma kapatıldı. Ferhat Sarıkaya ve hakimin isimlerinin FETÖ ile anılması dikkat çekici. Bu olayların ardından son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduk." Avukat F.A, bu süreçte S.Ç'nin, olayın "şantaj" ve "iftira" olduğu iddiasıyla haklarında dava açtığını, beraat ettiklerini söyledi.

AYM KARAR RESMİ GAZETEDE

F.A. ve müvekkilinin, takipsizlik ve ret kararlarının ardından AYM'ye yaptıkları başvuru kabul edildi. AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında soruşturmanın yeniden yapılmasına hükmedildi. Dosyada S.Ç'nin iddialarını destekleyen delillerin yanı sıra mağdur genç kızın iddialarını da destekleyen delillerin bulunduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi: "Soruşturmanın etkinliği konusunda yer verilen değerlendirmeler bir bütün halinde ele alındığında, somut olay kapsamında savcılık tarafından yürütülen soruşturmada yaşandığı iddia edilen çok yönlü bu olayda, bir ceza mahkemesinin kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme yapma imkanını ortadan kaldıracak şekilde bir kararın verilmesi nedeniyle Anayasa'nın 17. maddesinin öngördüğü 'kötü muamele yasağının usul boyutu'nun ihlal edildiği sonucuna varılmıştır."