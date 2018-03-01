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Tutuklu yargılanan itirafçı tahliye edildi
Aralarında eski katip ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 4'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski katip ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 4'ü tutuklu 16 sanık, hakim karşısına çıktı.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanık İbrahim Kayık, emniyette verdiği ifadelerinin bazı kısımlarını değiştirmek istediğini belirterek, "Osman Mumcu dediğimiz kişi Batı Karadeniz Adliye sorumlusudur. Buradaki ifademi bu şekilde düzeltiyorum. Ben Şaban Yeşil'i, Zonguldak Adliye sorumlusu olarak bilirim. Ben bu yapıya herhangi bir terör örgütü düşüncesiyle katılmadım. Tamamen manevi duygularla hareket ettim. Suçsuzum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Duruşmada dinlenen 5 tanık ise sanıkları adliyede çalışmalarından ve düzenlenen halı saha etkinliklerinden tanıdıklarını söyledi.
Sanıklar savunmalarında, örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını ve haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.
Yaklaşık 5 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimalini ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını göz önüne alarak, tutuklu sanıklardan İbrahim Kayık'ın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.
Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenmesi için 20 Haziran'a ertelendi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 16 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.
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