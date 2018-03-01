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Antalya'da öğretmenin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, "ByLock" programını kullandığı iddia edilen ve aralarında diş hekimi ile öğretmenin bulunduğu E.Ç, A.D, F.D, F.Ş.K, Ö.Ç. ve E.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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